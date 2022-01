Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: παιδιά έκαναν εμβόλιο με δόσεις για ενήλικες

Δεκάδες περιπτώσεις παιδιών ηλικίας 5-11 ετών αφορούν οι αποκαλύψεις. Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες, λόγω της μεγαλύτερης δόσης που τους χορηγήθηκε.

Τουλάχιστον 42 παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών στο Ανόβερο εμβολιάστηκαν κατά της Covid-19 κατά λάθος με δόση υψηλότερης συγκέντρωσης, η οποία προορίζεται για τους ενηλίκους. Ειδικοί πάντως καθησυχάζουν, τονίζοντας ότι δεν αναμένονται σοβαρές παρενέργειες.

Όπως δήλωσε χθες το βράδυ η επικεφαλής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ανόβερου Μαρλένε Γκραφ, πιθανές παρενέργειες είναι οι τοπικές αντιδράσεις και ο πυρετός. «Από ιατρική άποψη, επρόκειτο για χορήγηση υπερβολικής δόσης, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες», διαβεβαίωσε η κυρία Γκραφ και πρόσθεσε ότι οι γονείς των εν λόγω παιδιών έχουν ήδη ενημερωθεί από την περιφερειακή διοίκηση μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο περιφερειακός πρόεδρος Στέφεν Κραχ τόνισε πάντως ότι δεν έπρεπε να συμβεί τέτοιο λάθος, ακόμη κι αν δεν έχει σοβαρές παρενέργειες για την υγεία των παιδιών. «Δεν θα επαναληφθεί σε καμία περίπτωση. Πρέπει όμως να ελεγχθούν εκ νέου όλες οι διαδικασίες, προκειμένου να εντοπιστεί πώς προέκυψε το λάθος», δήλωσε ο κ. Κραχ.

Τα παιδιά 5 έως 11 ετών κανονικά λαμβάνουν το ένα τρίτο της κανονικής δόσης του εμβολίου.

Τον Δεκέμβριο τρία παιδιά κάτω των 12 ετών στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία εμβολιάστηκαν κατά λάθος με το εμβόλιο της Moderna, ενώ άδεια επείγουσας χρήσης για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία έχει δοθεί μόνο στο εμβόλιο των BioNTech/Pfizer.

