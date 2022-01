Κοινωνία

Φέρι μποτ διέσωσε σκύλο από τη θάλασσα (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η επέμβαση ενός καπετάνιου και των ναυτικών, για ένα σκυλάκι.

Ένας σκύλος που βρέθηκε στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας είχε την «τύχη» να «συναντηθεί» με ένα φέρι μποτ.

Το σκυλάκι κολυμπούσε απεγνωσμένα στη θάλασσα, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, όταν καπετάνιος και ναυτικοί του φέρι μποτ «Ελευθέριος» το είδαν.

Το πλοίο πλησίασε και ο καπετάνιος με τους ναυτικούς περισυνέλλεξαν το σκυλάκι και το μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή.

