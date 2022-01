Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξαδάκτυλος: Να πάει ο ΕΟΔΥ στα σχολεία - Νέες εξαιρέσεις από την καραντίνα

Ποιοι και γιατί πρέπει να κάνουν μοριακό τεστ για τον κορονοϊό. Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το πλαφόν στην τιμή.

«Για να γίνονται τα rapid test μπορεί να πηγαίνουν κλιμάκια του ΕΟΔΥ στα σχολεία», είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στην οποία το μεσημέρι θα συζητηθεί το ζήτημα του ανοίγματος ή μη των σχολείων και σε περίπτωση ανοίγματος, με ποια υγειονομικά πρωτόκολλα θα γίνει αυτό. Ο κ. Εξαδάκτυλος απέφυγε να απαντήσει αν τάσσεται υπέρ ή κατά της παράτασης στο κλείσιμο των σχολείων, λέγοντας πως θα πρέπει να ακούσει και τις εισηγήσεις των παιδιάτρων προς την Επιτρολπή.

Αναφερόμενος στις οδηγίες για την καταντίνα, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ είπε πως «όποιος νοσεί από κορονοϊό, εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος, μένει στο σπίτι του και απομονώνεται για πέντε ημέρες. Μετά, εφόσον δεν έχει συμπτώματα, μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του, τηρώντας όμως αυστηρά μέτρα προστασίας για άλλες πέντε ημέρες».

Όπως σημείωσε με νόημα ο κ. Εξαδάκτυλος, από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι υγειονομικοί, για να μην υπάρξει «έμφραγμα» στην λειτουργία των νοσοκομείων, προσθέτοντας πως λόγω της μεγάλης διασποράς, συζητείται ήδη να υπάρξουν εξαιρέσεις και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων, προκειμένου να μπορούν να συνεχίζουν να λειτουργούν και άλλοι κλάδοι.

Σχετικά με το pcr test (μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού), ο κ. Εξαδάκτυλος ξεκαθάρισε πως «ιατρικώς, το pcr χρειάζεται από τους ανεμβολίαστους, για να πάρουν πιστοποιητικό νόσησης και αναστολή εμβολιασμού, όχι για να είναι καλυμμένοι έναντι της εργασίας τους. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της μη αναγνώρισης των rapid test από το σύστημα “Εργάνη”. Εκτός του ότι δεν χρειάζονται από όλους και είναι ακριβά, δεν είναι απεριόριστα τα pcr test, δεν “πέφτουν από τον ουρανό”».

Εν αναμονή της ανακοίνωσης για μείωση του πλαφόν για τα pcr test από 60 ευρώ σήμερα στα, σύμφωνα με πληροφορίες, 50 ευρώ, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου υποστήριξε πως «έχουμε μια διατίμηση στην Ελλάδα, στο επίπεδο των 60 ευρώ εδώ και πολλούς μήνες, που είναι και δίκαιο και έντιμο ποσό. Είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Η αγορά κινείται κάτω από αυτό το επίπεδο. Δεν πρέπει να μειωθεί άλλο το πλαφόν γιατί δεν θα έχουμε διαθέσιμες αυτές τις υπηρεσίες, σε πολλές περιπτώσεις».

Ερωτηθείς γιατί στην Κύπρο οι τιμές είναι έως και τρεις φορές μικρότερες από το πλαφόν στην Ελλάδα, ο κ. Εξαδάκτυλος αναρωτήθηκε εάν υπάρχει ή όχι πλαφόν στις τιμές στην Κύπρο και αν όχι, μήπως ο ορισμός πλαφόν στην Ελλάδα είναι η αιτία που οι τιμές των pcr test διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα της Κύπρου.





