Στο χειρουργείο 4χρονη που κατάπιε λαμπάκι (βίντεο)

Με…χειρουργική λεπτομέρεια αφαιρέθηκε από τα πνευμόνια της μικρής το λαμπάκι.

Ένα 4χρονο κορίτσι στην Παραγουάη κατάπιε λαμπάκι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για να της αφαιρεθεί.

Οι γονείς της, ευτυχώς, το κατάλαβαν κι έσπευσαν στο γιατρό.

Το παιδί είχε καταπιεί το λαμπάκι που είχε αφαιρέσει από παιχνίδι και το οποίο είχε κολλήσει στον πνεύμονά της.

Το αντικείμενο είχε προκαλέσει ανωμαλία στο αναπνευστικό της, ωστόσο αφαιρέθηκε με επιτυχία.

