Μπακς: δεν… έφτασε ο Αντετοκούνμπο για τη νίκη

Παρά τους 31 πόντους που σημείωσε ο Γιάννης, οι Μπακς δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

O Σαντίκ Μπέι σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 34 πόντους καθώς οι Ντιτρόιτ Πίστονς νίκησαν τους Μπακς με 115-106 στο Μιλγουόκι, κερδίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε των Μπακς με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και επτά ασίστ, αλλά δεν αποδείχθηκε αρκετός για να αποφύγουν οι πρωταθλητές την ήττα-έκπληξη από την ομάδα με το χειρότερο συντελεστή (νίκες-ήττες) στο ΝΒΑ.

Ο Μπέι μάζεψε επίσης οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ για να οδηγήσει τους Πίστονς στην τρίτη τους εκτός έδρας νίκη στη σεζόν 2021-22. Ο Τζος Τζάκσον πρόσθεσε 24 πόντους και ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε 19 μαζί με επτά ασίστ.

Για τους Μπακς ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 29 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις συνέβαλε με 12 πόντους με τα 14 ριμπάουντ. Ο Κρις Μίντλεντον σημείωσε 10 πόντους στην επιστροφή του, αφού έχασε το τελευταίο παιχνίδι για προσωπικούς λόγους.

Εκτός από το ότι έχασαν το σερί έξι νικών τους, η ήττα αυτή σηματοδοτεί επίσης για τους Μπακς την πρώτη τους στο Μιλγουόκι απέναντι στο Ντιτρόιτ από τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Οι Μπακς είχαν πανηγυρίσει στις τελευταίες 12 αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) με τους Τορόντο Ράπτορς, στο Fiserv Forum.

Μαγικός Τρέι Γιανγκ, με 56 πόντους και 14 ασίστ, δεν έφτασε στους Μπλέιζερς για να αποφύγουν την ήττα με 136-131 στο Πόρτλαντ από τους Χοκς, αφού οι 43 πόντοι του Άνφερνι Σίμονς, αποδείχθηκαν περισσότερο...σημαντικοί για την ομάδα της Ατλάντα.

Με ηγέτη -αυτή τη φορά-τον Τζόρνταν Πουλ, οι Ουόριορς νίκησαν με 115-108 τους Χιτ, σε ένα παιχνίδι όπου ο Στεφ Κάρι...σταμάτησε στους 9 πόντους, έχοντας πρώτη φορά έπειτα από 25 μήνες, μονοψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Χιτ, ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 22 πόντους - αλλά αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο στην τρίτη περίδο.

Οι Σικάγο Μπουλς κέρδισαν με 102-98 τους Ορλάντο Μάτζικ και έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες, παραμένοντας στην κορυφή της Ανατολής με ρεκόρ 25-10. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε 29 πόντους, με τον Ζακ ΛαΒίν να προσθέτει 27 πόντους και τον Κόμπι Γουάιτ 17 πόντους. Για τους Μάτζικ, ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 22 πόντους, ο Γουέντελ Κάρτερ 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Καλύτεροι, έστω και χωρίς τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, που μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του ΝΒΑ πριν τον αγώνα, οι Μάβερικς, επιβλήθηκαν με 103-89 των Νάγκετς, φτάνοντας τις τρεις νίκες στη σειρά. Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 21 πόντους και 15 ασίστ, ενώ για τους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς έφτασε σε double double με 27 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Σαρλότ 124-121

Φιλαδέλφεια-Χιούστον 133-113

Μπρούκλιν-Μέμφις 104-118

Σικάγο-Ορλάντο 102-98

Μιλγουόκι-Ντιτρόιτ 106-115

Νέα Ορλεάνη-Γιούτα 104-115

Ντάλας-Ντένβερ 89-103

Γκόλντεν Στέιτ-Μαϊάμι 108-115

Πόρτλαντ-Ατλάντα 136-131

ΛΑ Κλίπερς -Μινεσότα 104-122

