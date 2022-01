Παράξενα

Καταγγελία: σύζυγος ζήτησε self test πριν την ερωτική επαφή και… ξυλοκοπήθηκε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει στην εκπομπή “Το Πρωινό”, ο συνήγορος του καταγγελλόμενου που “αναγκάστηκε” να εμβολιαστεί. Το θετικό τεστ, ο καυγάς του παντρεμένου ζευγαριού και η αυτεπάγγελτη δίωξη του άνδρα.

Ακόμη ένα περιστατικό καταγγελλόμενης ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις Αρχές, με παντρεμένο ζευγάρι από το Περιστέρι να βρίσκεται στο επίκεντρο για ένα… θετικό self test ανίχνευσης κορονοϊού!

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, ο σύζυγος της την χτύπησε, επειδή του ζήτησε να φύγει από το σπίτι, όταν το self test που έκανε εκείνος, βγήκε θετικό.

Σε κατάσταση σοκ, η γυναίκα πήγε στο ΑΤ Περιστερίου και κατήγγειλε τον σύζυγό της.

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο συνήγορος του 46χρονου άνδρα, Φοίβος Στρουγγάρης, είπε πως η σύζυγος ήταν εμβολιασμένη και ο σύζυγος ανεμβολίαστος. Εκείνη το τελευταίο διάστημα του απέφευγε να έχουν ερωτικές επαφές επειδή εκείνος δεν είχε εμβολιαστεί. Κάποια στιγμή, ο άνδρας έκανε το εμβόλιο και τότε η σύζυγος του ζήτησε να υποβληθεί σε self test πριν κάνουν έρωτα. Το self test βγήκε θετικό και αυτό ήταν που προκάλεσε μεγάλη ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι.

Η πλευρά του άνδρα ισχυρίζεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, πως υπάρχει διαπληκτισμός και αντάλλαξαν κουβέντες, αλλά δεν υπάρχει άσκηση βίας σε βάρος της συζύγου, διευκρινίζοντας πάντως ότι το δεύτερο self test που έκανε ο 46χρονος βγήκε αρνητικό.

Όπως σημείωσε ο κ. Στρουγγάρης, δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς πλέον ο άνδρας «διώκεται αυτεπαγγέλτως και δεν μπορεί να ανακαλέσει την καταγγελία η σύζυγος του».

Το ζευγάρι έχει και ένα παιδί και όπως είπε ο δικηγόρος πλέον δεν μένει μαζί, ενώ, όπως είπε, ελπίζει «να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω και να δουν την πραγματικότητα και να μην χρειαστεί να ληφθεί κάποιο διαζύγιο».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)