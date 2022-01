Οικονομία

Ρωσία: το φυσικό αέριο ρέει προς Γερμανία – Πολωνία

Με αντίθετη κατεύθυνση ρέει το ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω του αγωγού Γιαμάλ – Ευρώπη.

Οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Γιαμάλ-Ευρώπη, ο οποίος συνήθως στέλνει ρωσικό αέριο προς δυσμάς, προς την Ευρώπη, κατευθύνονται σήμερα από τη Γερμανία προς την Πολωνία, δείχνουν τα δεδομένα από τη γερμανική εταιρεία διαχείρισης δικτύου Cascade.

Το αέριο ρέει αντιστρόφως, από τη Γερμανία στην Πολωνία, για 15η διαδοχική ημέρα.

Ο όγκος του αερίου που κατευθύνεται ανατολικά έφθασε σήμερα το πρωί σχεδόν τα 9,9 εκατ. κιλοβατώρες (KWh/h) στον κόμβο μέτρησης του Μαλνόφ στα γερμανοπολωνικά σύνορα, έδειξαν τα δεδομένα, σημειώνοντας άνοδο από τα 5,8 εκατομμύρια kWh/h που ήταν προηγουμένως.

Οι εξαγωγές μέσω του αγωγού Γιαμάλ αντιστοιχούν περίπου στο ένα έκτο την ετήσιων εξαγωγών αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη και την Τουρκία.

Η ρωσική εταιρεία εξαγωγών αερίου Gazprom δεν έχει κλείσει χωρητικότητα διαμετακόμισης για εξαγωγή μέσω αυτού του αγωγού για σήμερα, δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών.

Η εταιρεία έκλεισε χωρητικότητα διαμετακόμισης 8,3 εκατομμυρίων kWh/h μέσω του αγωγού για τον Ιανουάριο σε δημοπρασία τον περασμένο μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Γερμανία μεταπωλεί ρωσικό αέριο στην Πολωνία και την Ουκρανία, αντί να ανακουφίζει με αυτό την υπερθερμασμένη αγορά, επιρρίποντας την ευθύνη για την αντιστροφή της ροής στον αγωγό Γιαμάλ και την εκτόξευση των τιμών στους Γερμανούς εισαγωγείς αερίου.

