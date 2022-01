Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Μιμή Ντενίση: η Σμύρνη, η ταινία και οι καυγάδες στον “αέρα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την απήχηση της ταινίας, την θεατρική παράσταση, τις δυσκολίες από τον κορονοϊό, αλλά και την κριτική που δέχεται, καθώς και τις στιγμές έντασης με δημοσιογράφους.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τρίτη η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε αρχικώς για την θεατρική παράσταση «Από Σμύρνη, Σαλονίκη» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω του κορονοϊού.

Όπως είπε η Μιμή Ντενίση, από την προηγούμενη Πέμπτη, οπότε άρχισε η «έκρηξη» στα κρούσματα κορονοϊού, μειώθηκε ο αριθμός των θεατών στην παράσταση, που είχε ξεκινήσει με γεμάτο το θέατρο για πολλές ημέρες. Αναφέρθηκε ακόμη στις αντικαταστάσεις ηθοποιών και μουσικών, λόγω της νόσησης των βασικών στελεχών της παράστασης, ενώ όπως είπε, λόγω της πανδημίας και της κατάστασης που διαμορφώνεται, αναβλήθηκε η «άνοδος» της παράστασης στην Θεσσαλονίκη, που είχε προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Για την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» η Μιμή Ντενίση είπε «παίρνω γύρω στα 100 μηνύματα την ημέρα από θεατές, με λόγια σπαρακτικά για όσα είχαν ακούσει από μπαμπάδες και παππούδες και για όσα σημαίνει για αυτούς η Σμύρνη και αυτό μετράει για μένα, εγώ πάντα πήγαινα με βάση τον κόσμο».

Ανέφερε ακόμη πως δεν περίμενε πως θα είχε τόσους πολλούς θεατές νεαρών ηλικιών, εκτίμησε ότι αν δεν ήταν ο κορονοϊός και τα μέτρα η ταινία θα είχε κόψει πολύ περισσότερα εισιτήρια, αλλά και ότι καθώς δεν θα υπάρξουν νέες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν τις προσεχείς εβδομάδες, η «Σμύρνη μου αγαπημένη» θα συνεχίσει να προβάλλεται σε αρκετούς κινηματογράφους.

«Επί 100 χρόνια δεν είχε ασχοληθεί με την Σμύρνη, θεατρικά και κινηματογραφικά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Από αυτήν την άποψη, ως προς το θέμα του είναι πέρα και πάνω από κριτική. Αυτό το έργο θα μείνει στην αιωνιότητα για τους ανθρώπους που χάθηκαν τότε. Κοιτάζω το πάθος και το όραμα μου και όχι το ταμείο», ανέφερε η Μιμή Ντενίση.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ναρκισσισμό που την διακατείχε παλαιότερα, τις σκέψεις για τηλεοπτική μεταφορά της θεατρικής παράστασης για την Σμύρνη, ενώ απάντησε δηκτικά στον Γιώργο Λιάγκα για το κατά πόσο υπάρχει χώρος, χρόνος και διάθεση στην ζωή της για έναν νέο έρωτα.

Δεδομένου ότι ήδη έχουν «κατέβει» 25 θεατρικές παραστάσεις λόγω κορονοϊού, ενώ η κατάσταση δείχνει να γενικεύεται, ζήτησε από την Κυβέρνηση να δοθεί επίδομα στήριξης σε ηθοποιούς και άλλους συντελεστές, όπως έγινε προσφάτως με τους μουσικούς, στο πλαίσιο της λήψης νέων μέτρων.

Ακόμη, η Μιμή Ντενίση μίλησε στην εκπομπή για την ένταση στην πρεμιέρα της παράστασης της, κατά τις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, για την κόρη της και την εμπλοκή στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», αλλά και για το πρόσφατο επεισόδιο «στον αέρα» με τους παρουσιαστές τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ, λέγοντας πως ήταν δεν ήταν καυγάς, αλλά έκφραση παραπόνων προς δύο φίλους της:





Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου