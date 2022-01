Συνταγές

Ρεβύθια σούπα από τον Πέτρο Συρίγο

Κλασσική συνταγή με όσπρια, μας δείχνει βήμα – βήμα και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “To Πρωινό”.

«Ρεβύθια σούπα σαν της γιαγιάς», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Συρίγος, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Ο σεφ της εκπομπής μας προτείνει να απολαύσουμε ένα από τα ωραιότερα και πιο θρεπτικά φαγητά του χειμώνα και μοιράζεται μυστικά για να γίνει η συνταγή παραδοσιακή και γευστική.

Συστατικά για τα ρεβύθια σούπα

500 γρ ρεβίθια

2 κρεμμύδια λευκά

2 καρότα

2 στίκ σέλερυ

2 σκ. σκόρδο

ελαιόλαδο

θυμάρι

1 κύβο λαχανικών

½ κ.τ.γ κύμινο

1 λεμόνι ξύσμα και χυμό

2 φύλλα δάφνης

2 κ.τ.σ ταχίνι(προαιρετικά)

Η συνταγή για τα ρεβύθια σούπα της γιαγιάς

Βάζουμε αποβραδίς τα ρεβίθια στο ψυγείο σε κρύο νερό να μουλιάσουν. Ανάλογα την ποικιλία θα πάρουν από 12 έως 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ξεπλένουμε καλά τα ρεβίθια και βράζουμε σε μια κατσαρόλα για 10 λεπτά και ξαφρίζουμε, έπειτα σουρώνουμε. Κόβουμε τα λαχανικά μας, βάζουμε σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο και τα σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά. προσθέτουμε και το θυμάρι, το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι. Τέλος προσθέτουμε το κύμινο και τα φύλλα δάφνης με τα ρεβίθια και τον κύβο λαχανικών. Προσθέτουμε περίπου 1 λίτρο νερό, πρέπει να σκεπαστούν τα ρεβίθια. Σκεπάζουμε και βράζουμε για περίπου 1 ώρα, ο χρόνος βρασίματος είναι σχετικός, αναλόγως την ποιότητα του ρεβιθιού και το μούλιασμα. Τέλος σερβίρουμε σε πιάτο, προσθέτουμε ελαιόλαδο, θυμάρι, λίγο άνηθο προαιρετικά και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Για να βγει πιο δεμένη η σούπα μας Ένας τρόπος είναι σε ένα μπολάκι να βάλουμε το ταχίνι με χυμό από μισό λεμόνι, λίγο ζεστό νερό και ανακατεύουμε, θα πήξει αρκετά. Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο από το ζεστό ζωμό που έχουν τα ρεβίθια ,ανακατεύουμε στο

μπολ με το ταχίνι και το προσθέτουμε μέσα στη σούπα. Άλλος ένας τρόπος είναι να πάρουμε μερικά από τα ρεβίθια και τον ζωμό να τα βάλουμε στο μούλτι να τα χτυπήσουμε σαν να κάνουμε χούμους, με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι και στη συνέχεια να το βάλουμε πίσω στην κατσαρόλα και να ανακατέψουμε.





