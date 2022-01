Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Άκης Σκέρτσος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και ο Υπουργός Επικρατείας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα συμπτώματα είναι εξαιρετικά ήπια, σημειώνει, γεγονός που οφείλεται στον τριπλό εμβολιασμό του, όπως επισημαίνει.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής: «Σήμερα το πρωί διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό μετά από rapid test. Χάρη στον τριπλό εμβολιασμό μου, τα συμπτώματα έως τώρα είναι εξαιρετικά ήπια, μια μικρή ενόχληση στο λαιμό και ένας σποραδικός ξερόβηχας. Προχωρώ άμεσα σε εφαρμογή των πρωτοκόλλων απομόνωσης του ΕΟΔΥ και θα εργάζομαι από το σπίτι τις επόμενες ημέρες».

Και η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου καταλήγει με το μήνυμα: «Το εμβόλιο σώζει. Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη την πρώτη ή την τρίτη δόση του εμβολιασμού τους, ας το πράξουν το συντομότερο δυνατό». Νωρίτερα είχε ανακοινώσει, επίσης με ανάρτησή, ότι είναι θετικός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου