Κορονοϊός - Ατρόμητος: Προς αναβολή ο αγώνας με το Βόλο

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και στον Ατρόμητο, μετά τον Παναιτωλικό.

Μετά τον Παναιτωλικό που εμφάνισε 13 νέα κρούσματα κορονοϊού στα τεστ που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (03/01) -με αποτέλεσμα να οδεύει προς αναβολή το παιχνίδι της αγρινιώτικης ομάδας με τον ΠΑΟΚ- η Covid-19 «χτύπησε» αλύπητα και τον Ατρόμητο που έφτασε τους 11 νοσούντες και είναι πλέον πολύ πιθανή (βάσει του πρωτοκόλλου) η αναβολή του αυριανού (Τετάρτη 05/01, 17:15) αγώνα του με το Βόλο στο Περιστέρι, για την 16η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι στους καθιερωμένους ελέγχους που διενεργούνται για τον COVID-19 εντοπίστηκαν νέα κρούσματα κορoνοϊού και συνολικά οι νοσούντες έχουν φτάσει στους 11.

Στο πλαίσιο αυτό και τηρώντας απαρέγκλιτα το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι ασθενείς έχουν τεθεί ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό ώστε να περιοριστεί η διασπορά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στους ελέγχους των τελευταίων ημερών, είχαν εντοπιστεί αρχικά πέντε κρούσματα και στη συνέχεια άλλα δύο».

