Οικονόμου για σχολεία: θα ανοίξουν με ασφάλεια

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για το άνοιγμα των σχολείων, τον εορτασμό των Θεοφανίων, τη μετάλλαξη Όμικρον και τα νεά μέτρα στήριξης στην οικονομία.

Στη διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση έχει σχέδιο και πως γίνεται ό,τι απαιτείται προκειμένου να εξακολουθήσει να υπάρχει ισχυρή ανταπόκριση σε κάθε νέο δεδομένο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της ομαλότητας του κοινωνικού- οικονομικού βίου της χώρας, προέβη ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγική τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς ειδικά για τα σχολεία, των οποίων το άνοιγμα συζητείται από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι, βασική πρόθεση είναι να ανοίξουν και να ανοίξουν με ασφάλεια για όλους», διαβεβαιώνοντας πως, «θα κάνουμε ό,τι απαιτείται, ό,τι μας εισηγηθούν οι ειδικοί» σημειώνοντας πως «λόγοι εκπαιδευτικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί το επιβάλλουν» το άνοιγμά τους, με απολυτή εξασφάλιση της υγείας των μαθητών.

Και απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το αν υπάρχει επάρκεια στα τεστ ότι, «όπου θα δεσμευτεί η κυβέρνηση θα τα κάνει εφόσον έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει επάρκεια τεστ», διαβεβαιώνοντας πως τα self test θα είναι δωρεάν για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων, ο Γιάννης Οικονόμου είπε πως, «σταθμίζουμε συνεχώς τα δεδομένα εμβολιασμού και όποιο μέτρο χρειαστεί θα το πάρουμε».

Για τα Θεοφάνια και τα μέτρα που θα τηρηθούν, παρέπεμψε στα ήδη ισχύοντα, δηλαδή λειτουργίες εντός και εκτός ναών, με τους πιστούς να προσέρχονται με rapid test, ενώ για τη ρίψη του Σταυρού είπε πως θα τηρηθούν οι αποστάσεις και η διπλή μάσκα.

Αναφορικά με την νόσηση του Υπουργού Επικρατείας, είπε πως «όλοι θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο μετά την ασθένεια Σκέρτσου».

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου τόνισε για την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού ότι:

«Μείζον ζήτημα στο ξεκίνημα του νέου χρόνου, αποτελεί η μετάλλαξη "Ο" που σαρώνει, πια, ολόκληρο τον πλανήτη και σπάει κάθε ρεκόρ κρουσμάτων και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Στη χώρα μας -όπου είναι ήδη κυρίαρχη- όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης παρουσιάζει πρωτόγνωρη μεταδοτικότητα, αλλά -όπως φαίνεται τόσο από την εμπειρία που έχουμε από άλλες χώρες που προηγούνται, όσο και από τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων- επωάζεται γρήγορα και προκαλεί χαμηλότερη νοσηρότητα. Φέρνει δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα, αλλά λιγότερες νοσηλείες σε σχέση με όλες τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Πλήττει μέχρι σήμερα κυρίως τους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων στα 29 έτη.

Η νέα αυτή πραγματικότητα υποδεικνύει -για μια ακόμη φορά- την ανάγκη αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, της χρήσης των μέτρων προστασίας -μάσκες και αποστάσεις- αλλά και τη διενέργεια συχνών τεστ. Αποδεικνύεται, έτσι, για άλλη μια φορά, ότι η εξέλιξη της πανδημίας δεν είναι γραμμική και προβλεπόμενη, αλλά δυναμική και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Φαίνεται ήδη ότι επιφυλάσσει νέους κυματισμούς για το επόμενο διάστημα και επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση, αλλά και διαρκή εγρήγορση.

Επιβάλλει να είναι -όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα- η αντίδρασή μας δυναμική για την αντιμετώπισή της. Ευέλικτη, απέναντι στους νέους κυματισμούς, αλλά με σταθερή στόχευση, αφενός μεν για την προστασία της δημόσιας υγείας και αφετέρου δε για τη διασφάλιση της ομαλότητας στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Γι' αυτό ακριβώς, σταθμίζονται συνεχώς όλα τα δεδομένα και αποφασίζονται -μετά από εισηγήσεις των Ειδικών- οι αναγκαίες προσαρμογές, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται σχολαστική τήρηση των μέτρων που συνιστούν οι Ειδικοί και επέκταση των εμβολιασμών. Τόσο από εκείνους -ιδίως μάλιστα τους μεγαλύτερους- που παραμένουν επιφυλακτικοί, όσο και από εκείνους που συμπλήρωσαν τρίμηνο από τη δεύτερη δόση και μπορούν να προχωρήσουν στην αναμνηστική. Είναι ο μόνος δρόμος -ο εμβολιασμός- να περιορίσουμε δραστικά, τουλάχιστον, τις πιο επώδυνες συνέπειες της πανδημίας, τις διασωληνώσεις και τις ανθρώπινες απώλειες. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.485.000 συμπολίτες μας, δηλαδή το 71,3% του γενικού πληθυσμού και το 81,1% του ενήλικου πληθυσμού. Ποσοστά που μας φέρνουν πολύ κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορεί το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται -παρά την αυξημένη πίεση που δέχεται- και που κυρίως προέρχεται αυτή την ώρα ακόμη από τη μετάλλαξη "Δ". Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Υγείας έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τις ιδιωτικές δομές, για να παραχωρήσουν κλίνες, αλλά και προσωπικό, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα στους συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη.

Παρά τις οδυνηρές απώλειες, παρά τη μεγάλη πίεση, η Ελλάδα αντέχει και θα συνεχίσει να αντέχει. Υπάρχει σχέδιο και γίνεται ότι επιβάλλεται, ότι απαιτείται, από τις εκάστοτε συγκυρίες ώστε να παραμείνει ισχυρή η ανταπόκρισή μας σε κάθε νέο δεδομένο, διασφαλίζοντας τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την ομαλότητα του κοινωνικό-οικονομικού βίου. Η γνώση, η επιμονή και κυρίως η συνεχής προσπάθεια εξασφαλίζουν την ασφαλέστερη δυνατή διέλευση από τις συμπληγάδες της πανδημίας και της διεθνούς συγκυρίας».

Η Ελλάδα το 2021 ανταπεξήλθε στις επάλληλες κρίσεις με επάρκεια και σίγουρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε, επίσης, να κάνει ένα συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο έτος, ενώ αναφέρθηκε με λεπτομέρεια και στις κυβερνητικές δεσμεύσεις, που υλοποιούνται από 1/1 του 2022:

«Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς θα ήθελα να ξεκινήσω, όχι με υποσχέσεις, αλλά με έναν περιεκτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ώστε να δείξω τη βάση από την οποία ξεκινάμε και στην οποία στηρίζουμε το σχέδιό μας για το 2022. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της "Ελλάδας 2.0", μιας Ελλάδας που ηγείται στην 4η βιομηχανική επανάσταση και μεριμνά για την ποιότητα της ζωής όλων των ανθρώπων της.

Το 2021 μας κληροδότησε ένα διεθνώς επιβαρυμένο περιβάλλον, υγειονομικά, οικονομικά και ενεργειακά. Η Ελλάδα το 2021 ανταπεξήλθε στις επάλληλες κρίσεις με επάρκεια και σίγουρα πολύ καλύτερα από άλλες μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος ανταπόκρισής μας επέτρεψε στην χώρα να καλύψει αρκετό από το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας και να βρεθεί σε ανοδική πορεία σε μια σειρά από δείκτες, ποσοτικούς και ποιοτικούς.

Η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά, βάσει άρτια δομημένου σχεδίου ώστε και το 2022 να συνεχιστεί η καλπάζουσα ανοδική πορεία της χώρας, ώστε όταν έλθει η πολυπόθητη απαλλαγή από την πανδημία και τα παραπληρωματικά της δεινά να βρεθούμε σε θέση απόλυτης ισχύος στην κούρσα ανάπτυξης που αναμένεται στον πλανήτη. Η κυβέρνηση εργάζεται με συνέπεια, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, με ρεαλισμό και ειλικρίνεια.

Το 2021 η Πολιτεία προώθησε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζόμενων και των ανέργων. Ένα πρόγραμμα που ξεπερνά τα 43 δισ. ευρώ. Μπορέσαμε έτσι, μέσα στην υγειονομική καταιγίδα, να κρατήσουμε όρθιο τον παραγωγικό ιστό της Πατρίδας και να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης που κανένας δεν περίμενε. Παράλληλα, κατορθώσαμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, να θωρακίσουμε και να βελτιώσουμε τα εισοδήματα και να πετύχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη. Πετύχαμε να στηρίξουμε το ΕΣΥ με νέες ΜΕΘ και με ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά και να κάνουμε άλμα στη ψηφιακή διακυβέρνηση.

Παρά τις δυσκολίες που μας έφερε η πανδημία, αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις εξωγενείς προκλήσεις και ταυτόχρονα να προχωρούμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι δράσεις μας δεν ήταν αμυντικές, ήταν δυναμικές. Κι αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά. Οι φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Μεγάλα δημόσια έργα γίνονται πράξη. Το Ψηφιακό Κράτος εξυπηρετεί την καθημερινότητα και στηρίζει την ανάπτυξη. Η Παιδεία και η Εργασία εκσυγχρονίζονται. Η δημόσια ασφάλεια ισχυροποιείται.

Στη διάρκεια του 2021 δεν ήταν λίγες οι εθνικές προκλήσεις. Απαντήσαμε όμως με σύνεση, με αποφασιστικότητα και με αυτοπεποίθηση. Η εθνική μας άμυνα ενισχύθηκε όσο ποτέ. Και η χώρα μας πέτυχε στρατηγικές συνεργασίες μείζονος σημασίας, που ενισχύουν το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητά, τη φωνή της Ελλάδας στη Ευρώπη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Κάνοντας ταυτόχρονα άλματα στην πράσινη ανάπτυξη και τη ψηφιακή μετάβαση, κάνουμε την Πατρίδα μας πιο ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά.

Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, αλλά και αμφισβήτησης, η Ελλάδα αποτελεί μια νησίδα σταθερότητας και προστασίας του πολίτη. Η κυβέρνηση συνεχίζει, με σίγουρα και στέρεα βήματα, την πορεία που χάραξε στο δρόμο των μεγάλων αλλαγών, που φέρνουν νέες επενδύσεις και ακόμη περισσότερες δουλειές. Που αυξάνουν τον δημόσιο πλούτο, που αυξάνουν τις ευκαιρίες για κάθε πολίτη, που αυξάνουν το εισόδημα των εργαζόμενων. Που κατευθύνουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη. Που δίνουν στην Ελλάδα τη δυνατότητα -παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις- να αλλάζει. Και είμαστε αποφασισμένοι και το 2022 να μεριμνήσουμε για όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, δίπλα στον πολίτη μην αφήνοντας κανέναν πίσω.

Δεσμεύσεις της κυβέρνησης που γίνονται πράξη από την 1η Ιανουαρίου 2022

Ειδικά για τη χρονιά που ξεκινά θέλω να θυμίσω τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης που γίνονται πράξη από την 1η Ιανουαρίου. Συνεπής στις δεσμεύσεις της -όπως αναφέρει σε χθεσινή ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου, μία ακόμη δέσμη μέτρων που μειώνουν τους φόρους και ενισχύουν το εισόδημα.

Στόχος, να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες και καλύτερες νέες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, ώστε να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία και υγεία. Να γίνει ακόμη πιο γενναία η αναδιανομή υπέρ των πιο οικονομικά αδυνάμων. Και οι νέοι μας να έχουν μια καλύτερη και κυρίως ποιοτικότερη ζωή. Ανάμεσα στα άλλα:

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός κατά 2% και θα υπάρξει και νέα αύξηση μέσα στο 2022.

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα.

Συνεχίζεται και για το α' εξάμηνο του 2022 η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στο τουριστικό πακέτο και στα γυμναστήρια.

Μειώνεται στο 10% το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαινόταν έως πέρυσι για όλους τους πολίτες 29 ετών και άνω

από 12% έως 20% που κυμαινόταν έως πέρυσι για όλους τους πολίτες 29 ετών και άνω Μειώθηκε, από την 1η Ιανουαρίου, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%.

Συνεχίζεται η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα.

Συνεχίζεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

Παρέχονται κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος.

Εκπίπτει το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο» για τους νέους από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός τους 2022.

Καταργείται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών.

Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότισσες-μέλη συνεργατικών σχημάτων του έτους 2022.

Δράσεις για τη στήριξη της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας

το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική , κέντρα διασκέδασης κ.α.). Ενεργοποιήθηκε από 1/1/2022με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική , κέντρα διασκέδασης κ.α.).

Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.

Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την προηγούμενη περίοδο έως και την 31η Μαρτίου 2022.

Η κυβέρνηση μας ενεργεί βάσει σχεδίου, το οποίο αποδίδει καρπούς, παρά τη δυσμενή συγκυρία. Καρπούς που γεύονται πρωτίστως η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις».

«Επίσημη πρώτη» για το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

«Από 1η Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που είναι ο φορέας υλοποίησης των προβλέψεων του νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά».

Υποδέχεται τους νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από 1.1.2022 ως εργαζόμενοι με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και θα υποδέχεται από την 1.1.2023, ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών που θα θελήσουν να ενταχθούν σε αυτό.

Κεντρικός πυλώνας του νέου μοντέλου είναι η εισαγωγή των «ατομικών κουμπαράδων», έτσι ώστε οι νέοι εργαζόμενοι, αντί να δίνουν τα χρήματά τους σε ένα γενικό «κορβανά», να τα επενδύουν σε προσωπική βάση.

Η εμπειρία χωρών που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό (Δανία, Σουηδία, Ολλανδία), δείχνει ότι το νέο μοντέλο θα οδηγήσει σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις από 43% έως 68% για τους νέους ασφαλισμένους.

Το μοντέλο αυτό, περιορίζει τους κινδύνους που προκαλεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το δημογραφικό πρόβλημα, δημιουργεί κουλτούρα αποταμίευσης και έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα, αφού τα κεφάλαια του νέου Ταμείου θα διοχετεύονται στην οικονομία και θα ενισχύουν την ανάπτυξη, αλλά και την απασχόληση.

Το Κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, η οποία υπολογίζεται στη βάση του ύψους της πραγματικής αξίας των εισφορών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι, λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού.

Ταυτόχρονα, το Κράτος εγγυάται ότι οι επικουρικές συντάξεις του «παλαιού» συστήματος θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τους υφιστάμενους κανόνες χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως μεταβολή».