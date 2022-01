Αθλητικά

#Metoo - Ενόργανη: Στο αρχείο καταγγελίες 28 αθλητριών

Πρόκειται για υποθέσεις που έλαβαν χώρα από το 1985 έως και μετά το 2000.

Στο αρχείο έχει τεθεί η δικογραφία που σχηματίστηκε με αφορμή τις καταγγελίες 28 αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποιητικές συμπεριφορές που είχαν υποστεί από προπονητές τους το διάστημα από το 1985 έως και μετά το 2000, καθώς τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν πλημμελήματα και έχουν πλέον παραγραφεί.

Η υπόθεση των καταγγελιών των αθλητριών που απέστειλαν επιστολές σε θεσμούς τον περασμένο Απρίλιο παρακινημένες από όσα δημοσιοποίησε η ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου για το αποκαλούμενο #Metoo στον χώρο του αθλητισμού, ερευνήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Οι καταγγελίες των αθλητριών για σωρεία κακοποιητικών συμπεριφορών που είχαν υποστεί ενόσω ήταν ανήλικα κορίτσια, εξετάστηκαν ενδελεχώς από εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος συγκέντρωσε τις καταθέσεις των 28 γυναικών, κατοίκων πλέον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία και εξέτασε μία προς μία τις περιπτώσεις που δημοσιοποίησαν οι αθλήτριες. Το διάστημα το οποίο αφορούν όσα αποκάλυψαν οι αθλήτριες ξεκινά το 1985 και φθάνει λίγο μετά το 2000, ενώ οι συμπεριφορές προπονητών που περιγράφουν περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση τους. Αναφέρονται επίσης σε προσβλητικές και απαξιωτικές συμπεριφορές αλλά και σωματική κακοποίηση και βία όπως περιπτώσεις χτυπημάτων στο σώμα με κλωτσιές ή τραυματισμών λόγω αφαίρεσης των προστατευτικών στρωμάτων ώστε αν δεν εκτελούσαν καλά τις ασκήσεις να χτυπάνε στο έδαφος. Τέλος κατήγγειλαν περιστατικά υποσιτισμού κοριτσιών.

Μία από τις καταγγέλλουσες αθλήτριες μίλησε σε χθες τηλεοπτική εκπομπή για όσα είχε υποστεί από τον προπονητή της όταν ήταν 14 ετών τονίζοντας πως όσα συνέβαιναν σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών ήταν γνωστά πλην όμως κανένας δεν είχε παρέμβει.

Το πόρισμα της εισαγγελικής έρευνας με το οποίο αρχειοθετήθηκε πριν μερικούς μήνες και με την έγκριση και της Εισαγγελίας Εφετών η υπόθεση, αναλύει σε 14 σελίδες όσα ισχυρίστηκαν στις καταθέσεις τους οι αθλήτριες για πολλών ειδών κακοποίησης, όπως σωματικής καταπόνησης κατά την προπόνηση, εξαντλητικές δίαιτες, σωματικές τιμωρίες, ψυχολογικής κακοποίησης και ακραίας προσβλητικής συμπεριφοράς με φραστικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Ωστόσο οι πράξεις που καταγγέλθηκε ότι διαπράττονταν σε βάρος των κοριτσιών αφορούν πλημμελήματα και επομένως έχουν υποπέσει σε παραγραφή εδώ και αρκετά χρόνια και έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει καμία ποινική αξιοποίηση τους.

