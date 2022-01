Πολιτική

Δένδιας για τουρκική κυβέρνηση: Η επιτομή του παραλογισμού

Με τον ομόλογό του από τη Σαουδική Αραβία συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Η στάση της τουρκικής κυβέρνησης «αποτελεί επιτομή του παραλογισμού», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην έξαρση της τουρκικής επιθετικής ρητορικής εναντίον της χώρας μας, η οποία, όπως ανέφερε, «έχει πάρει διαστάσεις που δεν είχαμε δει για χρόνια».

«Η τουρκική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια διαρκή διαστρέβλωση της αλήθειας και κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα εάν εφαρμόσει το αναφαίρετο δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της, όπως ρητά προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Η Τουρκία έχει αντιπαρατάξει έναντι των νησιών μας τη μεγαλύτερη αποβατική δύναμη και το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο και συγχρόνως απαιτεί από εμάς να αποστρατιωτικοποίησουμε τα νησιά μας. Δηλαδή να παραιτηθούμε από το αναγνωρισμένο δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως αυτό προβλέπεται στον Χάρτη του ΟΗΕ».

Όπως ανέφερε μάλιστα, «η τουρκική κυβέρνηση τα κάνει όλα αυτά κοπτόμενη λεκτικά υπέρ του Διεθνούς Δικαίου».

«Έχω να διατυπώσω μια πολύ απλή πρόταση προς την τουρκική κυβέρνηση: να αποδείξει την πίστη της στο Διεθνές Δίκαιο στην πράξη, δηλαδή να αρχίσει να το εφαρμόζει. Και μια απλή και γρήγορα εφαρμογή του θα ήταν η άμεση ανάκληση του casus belli και η άμεση αναγνώριση της ανυπαρξίας του τουρκολυβικού "μνημονίου"», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ελλάδα και Σ. Αραβία προσηλωμένες στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «τόσο η Ελλάδα όσο και η Σαουδική Αραβία είναι προσηλωμένες στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Και οι δύο χώρες τάσσονται υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας σε χώρες της περιοχής, όπως το Ιράκ, η Λιβύη και η Συρία. Και βεβαίως στηρίζουμε την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών, προσέθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών στην άμυνα, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια, τον πολιτισμό.

Ήδη, όπως επισήμανε έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα την τελευταία διετία, αρχής γενομένης από τη συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα επί τη βάσει της οποίας απεστάλη συστοιχία αμυντικών πυραύλων Patriot στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

«Η Ελλάδα αισθάνεται, έτσι, ότι συνεισφέρει στην ασφάλεια όχι μόνο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ προσέθεσε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναφορικά με τη σύναψη και άλλων διμερών συμφωνιών στρατηγικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, σημείωσε πως σύντομα θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη αντιπροσωπεία από τη Σαουδική Αραβία για να εξετάσει ζητήματα επενδύσεων στην πολύ ενδιαφέρουσα και αναπτυσσόμενη περιοχή της Θράκης.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας να δημιουργήσει γραφείο οικονομικών υποθέσεων στην Αθήνα, γεγονός που χαρακτήρισε ένα ακόμα δείγμα της εμβάθυνσης των σχέσεων των δύο χωρών και της πρόθεσης να προωθηθούν οι Σαουδαραβικές Επενδύσεις στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την Πρωτοβουλία "Vision 2030", η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του Διαδόχου Πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και θα ήθελε να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

«Ένα όραμα για μια ριζική μεταρρύθμιση του Βασιλείου, με απώτερο στόχο μια ευημερούσα κοινωνία, μια ακμάζουσα οικονομία και ένα φιλόδοξο έθνος», είπε και σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει προσηλωμένη στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας».

Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, καταρχήν στα Ηνωμένα Έθνη, όπου η Ελλάδα προσβλέπει στη στήριξη των Αραβικών χωρών της υποψηφιότητάς της για μια θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον κ. Δένδια να εκφράζει την ικανοποίησή του για την διεξαγωγή του πρώτου διαλόγου ΕΕ-Σαουδικής Αραβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Τασσόμαστε καθαρά υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων της ΕΕ με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και προσβλέπουμε στην όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών» ανέφερε.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, η ενίσχυση των δεσμών αυτών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση «εάν αναλογιστούμε ότι η Αραβική χερσόνησος αποτελεί γέφυρα μεταξύ της Μεσογείου και της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού», ενώ υπογράμμισε την ιδιαίτερα στενή διμερή συνεργασία που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, που εδρεύει στο Ριάντ.

Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση της Ελλάδας για την στήριξη που παρέχει η Σαουδική Αραβία, εντός του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, αναφορικά με τις απαράδεκτες και αστήρικτες προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης, που αφορούν τη διαστρέβλωση της αλήθειας όσον αφορά την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, καθώς και το Κυπριακό.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν ακόμη τα θέματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις που δέχεται η Σαουδική Αραβία, οι οποίες στοχεύουν τον άμαχο πληθυσμό, και την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη κ. Grundberg.

Ακόμη ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα στηρίζει την πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας του περασμένου Μαρτίου, η οποία αποσκοπούσε στην δημιουργία κλίματος για την επανέναρξη συζητήσεων μεταξύ των πλευρών και είναι έτοιμη να συνεισφέρει για την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή.

Η επίσκεψη του Σαουδάραβα υπουργού Εξωτερικών ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη ξένου αξιωματούχου για το 2022 και όπως είπε ο κ. Δένδιας, «η επίσκεψη από ένα φίλο είναι σημάδι για καλή χρονιά».

«Οι συχνές επαφές μεταξύ μας αποτελούν σαφή ένδειξη των δεσμών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των χωρών μας τα τελευταία χρόνια», ανέφερε και πρόσθεσε πως ο κ. Αλ Σαούντ ενημέρωσε ότι ο Πρίγκηπας Διάδοχος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το νωρίτερο που η πανδημία το επιτρέψει το 2022.

ΥΠΕΞ Σ. Αραβίας: Να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για την ενίσχυση των σχέσεών μας

Την ανάγκη Ελλάδα και Σαουδική Αραβία να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται για την ενίσχυση των σχέσεών τους υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

«Διαβεβαίωσα τον υπουργό Εξωτερικών ότι ενδιαφερόμαστε για την ενίσχυση των αμυντικών, πολιτιστικών, εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα», ανέφερε και επισήμανε πως οι δύο υπουργοί μίλησαν για τις οικονομικές, εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «και πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σ' αυτό που επιθυμούμε και να αντανακλώνται οι πολύ καλές σχέσεις».

Όπως επισήμανε, στη συνάντηση οι δύο πλευρές τόνισαν το ενδιαφέρον των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή και την ενίσχυση της σταθερότητας και τη σημασία της ειρήνης.

Συζητήθηκαν οι επιθέσεις που αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία και πώς γίνεται προσπάθεια από ορισμένους να υπάρξει αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Ακόμη, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με τον Σαουδάραβα υπουργό να ενημερώνει «για την έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ισλαμικής Διάσκεψης και για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να βοηθήσουμε τον αφγανικό λαό, τόσο από την ανθρωπιστική πλευρά, όσο και για την σταθερότητα στην περιοχή».

