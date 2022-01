Αθλητικά

Κορονοϊός – Μπάσκετ: “Λουκέτο” σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τη μετάθεση όλων αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Επίσημη είναι από σήμερα (4/1) η μετάθεση κατά δύο εβδομάδες όλων των διοργανώσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), λόγω της επέλασης της μετάλλαξης "Omicron" του κορονοϊού. Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ ενημέρωσε πως η αγωνιστική ανά εθνικό πρωτάθλημα που ήταν προγραμματισμένη αρχικά για το ερχόμενο σαββατοκύριακο (8-9/1) μετατίθεται για το σαββατοκύριακο 22-23 Ιανουαρίου.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΟΚ αναφέρει:

Με την ευχή ότι το 5ο επιδημικό κύμα του κορονοϊού θα είναι και το τελευταίο και μετά από τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες (03/01) με τις ομάδες των Εθνικών κατηγοριών, με τους εκπροσώπους των Ενώσεων, αλλά και με άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, το Δ.Σ. της ΕΟΚ αποφάσισε τη μετάθεση των επίσημων αγωνιστικών δραστηριοτήτων των Εθνικών πρωταθλημάτων κατά δύο εβδομάδες.

Η αγωνιστική του διήμερου 8-9/1 με την οποία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί το κάθε πρωτάθλημα, μετατίθεται για το Σαββατοκύριακο 22-23/1, παρατηρώντας φυσικά την εξέλιξη των δεδομένων σε όλη τη χώρα μέχρι τότε. Στη μετάθεση δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται και οι επίσημες, ήτοι με διαιτητές και γραμματεία, φιλικές αναμετρήσεις, αφού είναι βασικό ζητούμενο η αποφυγή κάθε επαφής μεταξύ μελών διαφορετικών ομάδων.

Σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις συνιστάται σε όλα τα Σωματεία η πιστή και απόλυτα σχολαστική τήρηση του Υγειονομικού πρωτοκόλλου και η διαρκής παρακολούθηση των αλλαγών σε αυτό.

Η Ελληνική Ομοσπονδία θα είναι δίπλα σε όλα τα σωματεία για κάθε διευκρίνιση ή βοήθεια που θα χρειαστούν. Εκφράζει δε, την εμπιστοσύνη της στην υπευθυνότητα όλων των ανθρώπων των σωματείων και τη βεβαιότητα για τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια προστασίας προκειμένου η επιστροφή στη δράση να είναι εφικτή το συντομότερο δυνατόν».

