Κοινωνία

Missing Alert για 36χρονη

Αγωνία για την τύχη της 36χρονης. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 36χρονης.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

"Στις 28/12/21, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Άννα Λιτβίνοβα, 36 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Άννας Λιτβίνοβα στις 03/01/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Άννα Λιτβίνοβα έχει ύψος 1,60 μ., έχει 50 κιλά βάρος, έχει μακριά ίσια κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε κόκκινο μπουφάν, άσπρο-κόκκινο σκούφο, παντελόνι φόρμας χρώματος μαύρο, μπλούζα ροζ και αθλητικά μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

