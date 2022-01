Life

“Η Φάρμα”: Ηλιάδη - Τσουμελέκα στα “μαχαίρια” για την μαύρη πέτρα (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από το “δυνατό” αποψινό επεισόδιο.

Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ θα κρίνει τον 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ και η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ θα αναδείξει τον 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ.

Ποια θα είναι η επιλογή της ΑΡΧΗΓΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΔΗ;

Γιατί θα είναι ντέρμπι μεταξύ δύο παικτών η ανάδειξη του 2ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ;

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του ΑΝΤ1 μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1, στις 20:00

Ποιες εκκρεμότητες έχει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ και θα τις… κλείσει δίνοντας τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ; Θα είναι ο αποδεκτής η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ;

Τι πιστεύει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ για την επιλογή της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ, να δώσει την ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ την προηγούμενη εβδομάδα; Τι δεν της έχει εξηγήσει η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ;

Γιατί θεωρεί ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ότι θα ήταν ο 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ αν δεν είχε κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ από το φλουρί της Βασιλόπιτας;

Γιατί ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ πιστεύει ότι θα είναι ο 2 ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ; Ποιος πιστεύει ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ότι οδηγεί κάποιους από τους παίκτες σε αυτήν την απόφαση;

Ποιος είναι ο λόγος που συγκρούεται η ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ με την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ;

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ εξελίσσεται σε ντέρμπι μεταξύ δύο παικτών; Ποιος θα είναι τελικά ο 2 ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ; Γιατί υπάρχει ένταση μεταξύ του ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ και της ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗ μετά το τέλος της ψηφοφορίας;

