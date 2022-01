Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αλίμου: ανακύκλωση φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε και το βίντεο του Δήμου, με οδηγίες για την ανακύκλωση και την βιο - ανακύκλωση στους καφέ κάδους. "Τρέχει" και το πρόγραμμα για την ορθή απόρριψη των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων.

Πρόγραμμα για την βιο - ανακύκλωση (κομοστοποίηση) των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων υλοποιεί ο Δήμος Αλίμου, ενώ παράλληλα, με βίντεο του, ενημέρωνει τους πολίτες για την ορθή απόρριψη των οργανικών και των μη οργανικών αποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει και σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, «επιστρέφουμε τα δένδρα στη φύση και τα κάνουμε λίπασμα, ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον! Παρακαλώ καλέστε τον Δήμο μας (Τμήμα Περιβάλλοντος) στα τηλέφωνα 2109810445 ή 2109810778 (ώρες 7:00-16:00) για να κλείσουμε ραντεβού και να περάσουμε να πάρουμε το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δένδρο σας και να το πάμε για ανακύκλωση (κομποστοποίηση).

Ακόμα και αν λείπετε την ώρα του ραντεβού και απλώς το έχετε αφήσει εκεί από νωρίτερα, εμείς θα το πάρουμε και θα το πάμε για ανακύκλωση. Τα φυσικά δένδρα, όπως και τα προϊόντα κλαδέματος (κλαδιά, φύλλα, ξερόχορτα κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να μπαίνουν ούτε στον πράσινο κάδο απορριμμάτων, ούτε στον μπλε κάδο ανακύκλωσης! Ας συμβάλλουμε όλοι για ένα πιο καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό στην φύση και στις επόμενες γενιές!».

Παράλληλα, ο Δήμος Αλίμου δίνει, μέσω ενός κατατοπιστικού βίντεο, οδηγίες στους πολίτες για το πως και τι πετάμε στους μπλε και στους καφέ κάδους:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου