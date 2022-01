Αθλητικά

Σεμέδο: Ελεύθερος μετά την αλλαγή στάσης της συντρόφου του

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέβασε live παίζοντας επιτραπέζιο με τη γυναίκα του κι έκανε λόγο για fake news.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο, συνελήφθη χθες το βράδυ στη Γλυφάδα, μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία γύρω στις 20.20 χτες το βράδυ, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, η σύντροφος του ποδοσφαιριστή πορτογαλικής υπηκοότητας, 27 ετών, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ και οι αστυνομικοί βρήκαν την κοπέλα στο δρόμο, η οποία τους είπε ότι ο σύντροφος της την χτύπησε, την κλείδωσε έξω από το σπίτι και της πήρε το κινητό τηλέφωνο.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο Ειδικό Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στον Άλιμο, όπου κατήγγειλε επίσημα το περιστατικό. Στην κατάθεση της ανακάλεσε ότι την χτύπησε ο ποδοσφαιριστής, λέγοντας ότι είχαν μόνο έντονη φιλονικία για προσωπικούς τους λόγους και τότε ο Σεμέδο την πέταξε με την βία στο δρόμο και κλείδωσε, κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ ο Σεμέδο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, αλλά τις πρωινές ώρες και αφού είχε δώσει κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία η οποία θα αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σεμέδο: fake news όσα διαδίδονται

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού μόλις η είδηση έγινε ευρέως γνωστή, ανέβασε story που την διέψευδε, ενώ λίγο αργότερα, μέσω live στο οποίο έπαιζε UNO μαζί με τη γυναίκα του, χαρακτήρισε «fake news» τα όσα είδαν το φως τη δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το gazzeta.gr, ο Σεμέδο είπε ότι: Βγήκαν κάποια νέα ότι με συνέλαβαν. Είμαι σπίτι μου. Είναι πρώτη φορά που γίνομαι τόσο ευθύς, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είναι fake news όσα διασπείρει ο κόσμος, για την σύντροφό μου και την σχέση μας, αυτό (το live) είναι για να δείξω ότι είναι όλα καλά. Παίζουμε UNO. Για να το κάνω σαφές και να το θέσω ευθέως. Είναι όλα καλά. Όχι άλλα ψέματα. Για τους ανθρώπους που με ξέρουν, γνωρίζουν ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Αλλά τώρα ήταν απαραίτητο. Τόσα ψέματα, τόσες ιστορίες. Και κανένας δεν με ρώτησε. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Ελπίζω όχι έτσι. Λέγοντας σας τι είναι ψέματα και τι όχι.

Αλλαγή στάσης από τη σύντροφο του

Αλλαγή στάσης από την σύντροφο του Ρούμπεν Σεμέδο, λίγες ώρες μετά την σύλληψη του Πορτογάλου αμυντικού του Ολυμπιακού. Η 28χρονη σύντροφός του αφού είχε κάνει καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου για την επίθεση που δέχθηκε από τον γνωστό ποδοσφαιριστή, μετά την σύλληψή του, ανασκεύασε και μιλάει για μια «απλή σκηνή ζηλοτυπίας», σύμφωνα με το protothema.gr





