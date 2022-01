Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – λύματα: Αύξηση στο ιικό φορτίο έως 516%

Αναλυτικά οι περιοχές με την μεγαλύτερη εβδομαδιαία επιβάρυνση. Σε καμία περιοχή δεν καταγράφηκε μείωση του ιικού φορτίου

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτωνγια την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ:

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης,της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 έως 2 Ιανουαρίου 2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 20 έως 26 Δεκεμβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα και των δώδεκα (12/12) περιοχών που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά και σημαντικά αυξητικές τάσεις κυμάνθηκαν από +38% στα Χανιά μέχρι +516% στον Άγιο Νικόλαο. Οριακή αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στο Ηράκλειο (+26%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/2022, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε αύξηση (+95%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Έκτοτε το ιικό φορτίο αυξήθηκε σταδιακά, με την πρώτη μεγάλη αύξηση να καταγράφεται τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου 2021 και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2021, ενώ τις υπόλοιπες εβδομάδες του Νοεμβρίου 2021 παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις σε υψηλά επίπεδα. Το ιικό φορτίο στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής εξακολούθησε να παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις με μη σημαντικές αυξομειώσεις τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2021, ενώ την τέταρτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2021 το ιικό φορτίο παρουσίασε μεγάλη αύξηση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή που είχε παρατηρηθεί έως τότε, τάση η οποία συνεχίζεται έως και τις πρώτες μέρες του 2022.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στη Θεσσαλονίκη, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση (+177%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του ιικού φορτίου από τις 18/12/21 μέχρι τις 02/01/22 ήταν ραγδαία και κατά το διάστημα αυτό οι ημερήσιες μέσες τιμές αυξήθηκαν συνολικά κατά 370%. Επιπλέον, με βάση ημερήσιες ειδικές αναλύσεις στα λύματα, η εβδομαδιαία μέση τιμή της συχνότητας του στελέχους Όμικρον στα λύματα της Θεσσαλονίκης, την εβδομάδα 20-26/12/21, κυμάνθηκε στο 20%, ενώ την εβδομάδα 27/12/21-02/01/22 στο 62%. Η τάση της συχνότητας του στελέχους Όμικρον είναι συνεχώς αυξανόμενη με τη μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων στις 1 & 2/01/22 να έχει ανέλθει στο 77%

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/2022, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα παρουσίασε αλματώδη αύξηση (+342%) σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/12/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Βόλο παρουσίασε σημαντική αύξηση (+140%) σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/12/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, και πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 27-31/12/21, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση (+26%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-24/12/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν πολύ υψηλά. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης του Ηρακλείου ξεκίνησε από τις 20 Οκτωβρίου 2021. Έκτοτε, το ιικό φορτίο αυξανόταν σταδιακά έως τις 7 Νοεμβρίου 2021, με μια σημαντική αύξηση να καταγράφεται την εβδομάδα 15-21 Νοεμβρίου 2021. Το χρονικό διάστημα 22 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021 παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές τάσεις, με μη σημαντικές αυξομειώσεις, ενώ από τις 06/12/21 έως 02/01/22 καταγράφονται αυξητικές τάσεις. Στις 29/12/21 καταγράφηκε η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από την έναρξη των μετρήσεων, στις αρχές του 2021.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, και πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 27-31/12/21, στη πόλη των χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μικρή αύξηση (+38%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-24/12/21. Το ιικό φορτίο των λυμάτων στην πόλη των Χανίων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης των Χανίων ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου 2021, με την πρώτη σημαντική αύξηση να καταγράφεται την εβδομάδα 18-24 Οκτωβρίου 2021. Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες από 25/10/21 έως 14/11/21, το ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης των Χανίων παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με μη σημαντικές αυξομειώσεις, οι οποίες όμως αντιστράφηκαν στη συνέχεια, την εβδομάδα 15-21 Νοεμβρίου, όταν καταγράφηκε νέα σημαντική αύξηση. Το χρονικό διάστημα 22/11 έως 05/12/21 παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ από τις 06/12/21 έως 02/01/22 καταγράφονται αυξητικές τάσεις.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, και πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 27-31/12/21, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, παρουσίασε αλματώδη αύξηση (+516%) σε σχέση με την με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου είναι πλέον πολύ υψηλά.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στην Πάτρα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+45%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στην Ξάνθη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+50%) σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/12/21.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στην Αλεξανδρούπολη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+158%) σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/12/21. Ι

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+290%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21.

Κέρκυρα: Την τελευταία εβδομάδα, 27/12/21-02/01/22, στην πόλη της Κέρκυρας, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+283%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/12/21.

