Σχολεία: οι ανακοινώσεις Κεραμέως και Πλεύρη

Ο οδικός χάρτη για την επαναλειτουργία των σχολειων, μετά και τις εισηγήσεις των επιστημόνων προς την Κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου ανακοινώνουν τα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων:

