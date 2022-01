Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Ιωνικός: Νίκη τετράδας για τους γηπεδούχους

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» κατάφερε να επικρατήσει του Ιωνικού, αλλά και των πολλών απουσιών του και να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στα play off.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε... ποδαρικό με νίκη στο 2022 επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, επέστρεψε στα «τρίποντα» μετά από δύο σερί ήττες και «πάτησε» ακόμη πιο «γερά» στη ζώνη των play offs, προσπερνώντας τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση (με δύο παιχνίδια περισσότερα).

Το «ξέσπασμα» της γιαννιώτικης ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου και το 4ο εφετινό γκολ του Περέα χάρισαν τη νίκη στους γηπεδούχους, με τον Ιωνικό να γνωρίζει την τρίτη σερί ήττα του, παραμένοντας στην 11η θέση. Και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πάρα πολλές ελλείψεις, με τον ΠΑΣ να έχει μόλις 16 παίκτες στην αποστολή (χωρίς δεύτερο γκολκίπερ) και τον Ιωνικό 18 παίκτες.

Ο Ιωνικός απείλησε πρώτος στον αγώνα, μόλις στο 9ο λεπτό σε πολύ καλό φάουλ του Άοσμαν που πέρασε πολύ λίγο άουτ από τα δοκάρια του Σούλη.

Στο 14’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από σέντρα του Σάλιακα, η μπάλα κατέληξε στον Λιάσο, ο οποίος σούταρε δυνατά για να αποκρούσει ο Χουτεσιώτης και να διώξει ακολούθως ο Τσιγκρίνσκι σε κόρνερ τη δεύτερη προσπάθεια του Περέα από κοντά.

Στο 29’ η ωραία προσπάθεια και το σουτ του Ντάλσιο έξω από την περιοχή πέρασε μακριά απ’ τα δοκάρια της γιαννιώτικης ομάδας, ενώ στο 35’ το απευθείας σουτ του Σνάιντερ δεν απείλησε τον Χουτεσιώτη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ μπήκε στο γήπεδο «φουριόζος» και μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες με τους Μιλιντσεάνου (48’, εξ επαφής πλασέ απέκρουσε ο Χουτεσιώτης) και Περέα (50’ πλασέ στην κίνηση ελάχιστα άουτ).

Το γκολ εντέλει για τους γηπεδούχους ήρθε στο 51’, όταν ο Μιλιντσεάνου έφυγε στο τετ-α-τετ, δεν κατάφερε να νικήσει τον Χουτεσιώτη με πλασέ, αλλά ο επερχόμενος Περέα έκανε από πολύ κοντά το 1-0 σε ρυθμό... προπόνησης.

Ο Ιωνικός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα κι έχασε απίστευτη ευκαιρία στο 56’ με το κοντινό πλασέ του Λένις που «έξυσε» το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο 75’ από πού ωραία σέντρα του Μπρένερ, ο Μιλιντσεάνου με ένα «ακροβατικό» στον αέρα δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από το ύψος της μικρής περιοχής, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για το 2-0.

Διαιτητής: Άγγελος Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Λιάσος - Άοσμαν, Ρομαό

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Σούλης, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Λιάσος, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ, Σνάιντερ (46’ λ. τρ. Μορέιρα), Περέα (90'+2' Σιόντης), Μιλιντσεάνου (82’ Μίνα).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Γκοτσούλιας, Τσιγκρίνσκι, Σάντσες (75’ Κάνιας), Βαλεριάνος, Ρομαό, Λένις (59’ Καμπράλ), Ντάλσιο, Άοσμαν, Μάναλης (59’ Τουράμ), Κιάκος (59’ Μάντζης).

