Κοινωνία

Μενίδι: Βρέθηκε πτώμα τυλιγμένο σε κουβέρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ στο Μενίδι. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές.

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένο σε κουβέρτα, βρέθηκε σήμερα, γύρω στις 17.00 το απόγευμα, δίπλα σε ρέμα στο Μενίδι Αττικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από αστυνομικές πηγές, φαίνεται ότι πρόκειται για άνδρα και πιθανολογείται ότι ήταν κάποιος άστεγος ή χρήστης ναρκωτικών, καθώς η περιοχή που βρέθηκε είναι καταφύγιο τοξικομανών, ενώ ο άνδρας φορούσε πολλά ρούχα, (δύο παντελόνια και πανωφόρια), που παραπέμπουν σε άτομο που μένει στην ύπαιθρο και ήθελε να προστατευθεί από το κρύο.

Η σορός βρέθηκε από έναν διερχόμενο δίπλα σε τοιχίο, εξωτερικά εγκαταλειμμένου κτιρίου που ήταν παλιά σχολείο, κοντά στην συμβολή των οδών Λουντέμη και Βαρδουσίων, στην περιοχή Αυλίζα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο χειρουργείο 4χρονη που κατάπιε λαμπάκι (βίντεο)

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Συγκίνηση στο ύστατο χαίρε (εικόνες)