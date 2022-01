Πολιτική

Κορονοϊός – Σχολεία: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το άνοιγμα τους

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και συνολικά της κοινωνίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και συνολικά της κοινωνίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία όπως τα έκλεισε», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Συνεχίζει την ίδια πολιτική που έχει οδηγήσει τη χώρα στην υγειονομική τραγωδία. Αρνείται ακόμα και τη στιγμή που καταγράφονται αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων, να ακούσει τη φωνή των ειδικών. Είναι φανερό σε όλους, ότι η κυβέρνηση αρνείται τη γνώμη των επιστημόνων και αποφασίζει με μοναδικό κριτήριο την αποφυγή μέτρων στήριξης προς την κοινωνία».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «οι αποφάσεις της θα μετατρέψουν τα σχολεία εκ νέου σε χώρους υπερμετάδοσης και θα μεταφέρουν τον ιό μέσα στα σπίτια, σε γονείς και ηλικιωμένους. Ούτε καν το επικίνδυνο πρωτόκολλο του 50+1 δεν αναθεωρούν. Ένα πρωτόκολλο που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν ήταν ποτέ εισήγηση της επιτροπής των επιστημόνων αλλά κυβερνητική απόφαση. Η κα Κεραμέως και ο κ. Μητσοτάκης βάζουν την υπογραφή τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι ακολουθήσει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι «τα σχολεία οφείλουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια, κάτι που σημαίνει λιγότερα παιδιά ανά τμήμα και διαφορετικό πρωτόκολλο από το εντελώς ανεπαρκές για την κρισιμότητα της κατάστασης που ανακοινώθηκε» και καταλήγει: «Δεν έλαβαν ούτε αυτή τη φορά υπ' όψιν τους τα μέτρα που έγκαιρα πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή».

Το ΚΚΕ κατέθεσε δέσμη μέτρων για τη λειτουργία των σχολείων εν μέσω κορονοϊού

Δέσμη μέτρων για τη λειτουργία των σχολείων εν μέσω κορονοϊού κατέθεσε το ΚΚΕ, μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας. Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής, παράλληλα με τις προτάσεις, διατυπώνεται κριτική για τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής: «Οι όροι ανοίγματος των σχολείων, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και που ουσιαστικά είναι σχεδόν ίδιοι με τους όρους που έκλεισαν - ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί - όχι μόνο δεν απαντούν στις μεγάλες ανησυχίες γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά αντίθετα τις αγνοούν προκλητικά. Αντίστοιχα προκλητικές είναι και οι αναφορές της υπουργού 'Παιδείας' στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών, όταν η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις συνθήκες της πανδημίας, ενώ συχνά-πυκνά ενοχοποίησε τη νεολαία για τη διασπορά του ιού.

Από τον Σεπτέμβρη του 2020, ο εκπαιδευτικός κόσμος διεκδικεί και απαιτεί να ληφθούν μέτρα για ανοιχτά σχολεία και για την ασφαλή λειτουργία αυτών. Η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να υλοποιήσει τα λογικά και αυτονόητα αιτήματα, όμως δεν το έκανε γιατί τα θεωρεί 'κόστος' και γιατί αντιμετωπίζει εχθρικά τη μόρφωση των παιδιών του λαού. Σε συνθήκες εκτίναξης της πανδημίας, τα σχολεία πρέπει να προστατευθούν ουσιαστικά κι αυτό δεν εξασφαλίζεται με τα απαράδεκτα πρωτόκολλα του 50%+1, ούτε με κάποια σελφ-τεστ παραπάνω», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Στο «δια ταύτα», για το ΚΚΕ, «τώρα η κυβέρνηση, χωρίς καμιά καθυστέρηση, πρέπει να προχωρήσει στα εξής μέτρα:

- Να αραιώσουν τώρα οι σχολικές τάξεις, να ανακληθούν άμεσα όλες οι συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων. Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών παντού, ώστε να μην υπάρξει καμία διδακτική ώρα χαμένη και να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που όξυνε η πανδημία.

- Μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές. Δωρεάν μοριακά τεστ για όλους σε περίπτωση κρούσματος στις σχολικές τάξεις για να γίνει ουσιαστική ανάσχεση της μεταδοτικότητας.

- Να χορηγούνται δωρεάν - με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση - οι ειδικές μάσκες που απαιτούνται σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους στα σχολεία.

- Επιστημονικά τεκμηριωμένη καμπάνια εμβολιασμού στα σχολεία. Κέντρα ενημέρωσης, εμβολιασμού, εξατοµικευµένης παρακολούθησης συνδεδεμένα με τα σχολεία.

- Προσλήψεις όλου του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού για τα σχολεία, καθαριότητας, κ.ά.

- Ούτε σκέψη για διεξαγωγή εξετάσεων με τράπεζα Θεμάτων στο Λύκειο. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».

Εν κατακλείδι, το ΚΚΕ καταλήγει στην ανακοίνωσή του υποστηρίζοντας πως «όλα τα άλλα είναι 'άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε' και οδηγούν σε κατάσταση διασποράς του ιού και τελικά κλεισίματος των σχολείων».

ΜεΡΑ25: Δεν αλλάζουν τα αστεία πρωτόκολλα

«Η κυβέρνηση αποφάσισε για άλλη μια φορά ουσιαστικά να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς καμία πραγματική υγειονομική ασφάλεια. Ούτε τα αστεία πρωτόκολλα αλλάζουν, ούτε και το 50+1% για να κλείσει ένα σχολικό τμήμα, ούτε μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη φυσικά, ούτε πραγματικά τεστ θα γίνονται, ούτε θα δοθούν μέσα υψηλής προστασίας στους μαθητές και τις μαθήτριες (μάσκες ΚΝ-95 αντί για τις μάσκες αερόστατα που είχε δώσει κάποτε το υπουργείο Παιδείας)», σημειώνει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Όπως προσθέτει, «το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός των self test, ούτε καν των rapid, που θα κάνουν κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αδιανόητο και εγκληματικό, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και η πιο ανάξια υπουργός Παιδείας που έχει γνωρίσει ο τόπος, η κυρία Κεραμέως, ανοίγουν και πάλι τα σχολεία χωρίς ένα δίκτυο για μαζικά, δωρεάν, τακτικά τεστ για όλους, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η Μητσοτάκης Α.Ε. επιλέγει για άλλη μία φορά να εκθέσει τα παιδιά που θα ξαναπάνε στο σχολείο στις 10 Ιανουαρίου σε τεράστιο κίνδυνο και υγειονομική ανασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει συνειδητά και πάλι να παίζει με τη δημόσια υγεία και τις ζωές των πολιτών, ακόμα και των παιδιών, για να μην πράξει τα αυτονόητα που θα έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή για την ασφαλή λειτουργία σχολείων, πανεπιστημίων και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα μας», καταλήγει ο κ. Κριθαρίδης στη δήλωσή του.

