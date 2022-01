Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ: Ο Ριέρα έδωσε τη λύση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρκάδες έσπασαν το αήττητο εκτός έδρας σερί του ΟΦΗ και πλησίασαν σε απόσταση βολής τη ζώνη των play off.

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στο 2022 ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς νίκησε τον ΟΦΗ με 1-0 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τη 16η αγωνιστική της Super League, επέστρεψε στις νίκες και πλησίασε στους δύο βαθμούς τη «ζώνη» των play offs. Ο Ριέρα σημείωσε το «χρυσό» γκολ της νίκης για την αρκαδική ομάδα, πρώτη ήττα εκτός έδρας για τους Κρητικούς, έπειτα από 10 σερί ματς.

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 2’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, ο Μπαράλες πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Στο 13’ ο Ριέρα εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από δύσκολη γωνία στα αριστερά, το οποίο ανησύχησε τον Βάτερμαν, καθώς πέρασε λίγο άουτ.

Στο 23’ από τη σέντρα του Κανελλόπουλου, ο Σίτο με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας μοναδική ευκαιρία για τον Αστέρα.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπαράλες πήρε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από κοντά και ο Βάτερμαν έδιωξε με το γόνατο γλιτώνοντας την εστία του ΟΦΗ, ενώ στο 28’ από γύρισμα του Γιαννούλη, ο Ναμπί «χώθηκε» μέσα στην περιοχή της αρκαδικής ομάδας, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Η ξεκάθαρη υπεροχή του Αστέρα Τρίπολης επιβραβεύτηκε στο 38’. Από πολύ γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων έπειτα από κλέψιμο της μπάλας πάνω στον Λάμπρου, ο Καρμόνα βρήκε εξαιρετικά τον Ριέρα μέσα στην περιοχή που πλάσαρε ιδανικά στην κίνηση, κάνοντας το 1-0 για τον Αστέρα.

Με το... πόδι στο «γκάζι» συνέχισε ο Αστέρας και στο δεύτερο ημίχρονο χάνοντας ακόμη μία ευκαιρία με τον Σονί στο 47’ (είχε μπει αλλαγή ένα λεπτό νωρίτερα) το πλασέ του οποίου έφυγε άουτ.

Ο ΟΦΗ άρχισε να ανεβάζει «στροφές» μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα και στο 62’ έφτασε μια... ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Λάμπρου έμεινε όρθιος από δεξιά μέσα στην περιοχή του Αστέρα, σούταρε με το αριστερό, όμως η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου κι ακολούθως απομακρύνθηκε από την άμυνα των γηπεδούχων.

Στο 71’ από σέντρα του Άλβαρες ο Μπαράλες δεν έπιασε «γεμάτα» την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, σπαταλώντας άλλη μία ευκαιρία για τον Αστέρα, ενώ στο 79’ ο Βάτερμαν έκανε καταπληκτική απόκρουση σε μακρινό σουτ του Σονί, κρατώντας την ομάδα του στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό, δίχως ωστόσο, ο ΟΦΗ να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Αντίθετα, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν το απευθείας φάουλ του Άλβαρες τράνταξε το δοκάρι του Βάτερμαν.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μουνάφο, Κανελλόπουλος, Μπαράλες - Καμάου, Γιαννούλης, Καστάνιος, Βούρος, Πασαλίδης

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Χριστόπουλος, Ατιένθα, Καρμόνα, Άλβαρες, Μουνάφο (90’ Ιγκλέσιας), Κανελλόπουλος (77’ Βαλιέντε), Σίτο (67’ Κρέσπι), Ριέρα (66’ Λέο Τιλίκα), Καπίγια (46’ Σονί), Μπαράλες.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Βούρος, Μπαλογιάννης, Πασαλίδης, Γιαννούλης, Ντε Γκουζμάν (86’ Στάικος), Γκαγέγος (64 Γρίβας), Ναμπί (58’ Φαν Ντούινεν), Καμάου (46’ Τσιλιανίδης), Λάμπρου, Καστάνιος (64’ Νέιρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου