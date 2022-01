Αθλητικά

Τσέλσι: Ο Αμπράμοβιτς έχει δανείσει τους “Μπλε” σχεδόν 2 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος μεγιστάνας παρακολούθησε το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αφού απέσυρε την αίτηση του για βίζα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το χρέος της Τσέλσι προς τον Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει ξεπεράσει το 1,5 δισ. λίρες (περίπου 1,8 δισ. ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία) αναφέρουν οι Times, επικαλούμενοι τους ετήσιους λογαριασμούς της Fordstam Ltd, της εταιρείας που ελέγχει το σύλλογο του Λονδίνου. Λογαριασμοί που δείχνουν πώς ο Αμπράμοβιτς δάνεισε στο σύλλογο 19,9 εκατομμύρια λίρες την περασμένη σεζόν, για ένα σύνολο 1,514 δισ. λίρες από συνδεδεμένα μέρη.

Τον Νοέμβριο, ο Ρώσος μεγιστάνας παρακολούθησε τον πρώτο του αγώνα με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά από τρία χρόνια, έχοντας αποσύρει την αίτησή του για βίζα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018. Ως Ισραηλινός πολίτης δεν χρειάζεται βίζα για να επισκεφθεί τη Βρετανία. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα ότι στον Αμπράμοβιτς δόθηκε επίσης η πορτογαλική υπηκοότητα, το 2020.

Η τελευταία ένεση μετρητών του ιδιοκτήτη της Τσέλσι βοήθησε τον σύλλογο να ξεπεράσει τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ όσον αφορά τους μισθούς, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 17,5% στα 333 εκατομμύρια λίρες, μετά από ένα δύσκολο μεταγραφικό παζάρι το καλοκαίρι του 2020 και τα μπόνους για την κατάκτηση του UEFA Champions League.

Να σημειωθεί ότι στην Πρέμιερ Λιγκ, μόνο η Μάντσεστερ Σίτι ξεπερνά τους «Μπλε» του Λονδίνου.

Ο Κίραν Μαγκουάιρ, ο οποίος ειδικεύεται στα οικονομικά που εφαρμόζονται στο ποδόσφαιρο, είπε ότι οι δανεισμοί του Αμπράμοβιτς επιτρέπουν στην Τσέλσι να συνεχίσει να ξοδεύει πολλά, ακόμα και σε περίπτωση ζημιών. Η περασμένη σεζόν του συλλόγου ήταν μια από τις πλέον ζημιογόνες στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ (155,9 εκατομμύρια λίρες), όμως απέχει πολύ από το ανώτατο όριο των 197 εκατομμυρίων που κατέγραψε η Μάντσεστερ Σίτι το 2011.

Τα δάνεια θα πρέπει να αποπληρωθούν στην Camberley International Investments Ltd, εταιρεία που ελέγχεται από τον Αμπράμοβιτς. Ωστόσο, καθώς προέρχονται από τον ιδιοκτήτη και δεν έχουν επιτόκια, η Τσέλσι μπορεί ουσιαστικά να αυτοπροσδιοριστεί ως χωρίς χρέη!

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου