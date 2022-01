Τεχνολογία - Επιστήμη

Όμικρον – ΠΟΥ: Κίνδυνος εμφάνισης πιο επικίνδυνης μετάλλαξης

Προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για εμφάνιση νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.

Ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων της Όμικρον ανά τον κόσμο μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας νέας πιο επικίνδυνης παραλλαγής της Covid-19, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Παρότι η παραλλαγή εξαπλώνεται ταχύτατα παγκοσμίως, μοιάζει λιγότερο παθογόνα από αυτό για το οποίο υπήρχαν φόβοι αρχικά, και δημιούργησε την ελπίδα ότι η πανδημία θα μπορούσε να ξεπεραστεί.

Ωστόσο η Κάθριν Σμόλγουντ, υπεύθυνη εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απότομη αύξηση των ποσοστών μόλυνσης μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

"Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η Όμικρον, τόσο περισσότερο μεταδίδεται και όσο περισσότερο αναπαράγεται, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να παραχθεί μια νέα παραλλαγή", διευκρίνισε. "Σήμερα η Όμικρον είναι θανατηφόρα, μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Ίσως λίγο λιγότερο από τη Δέλτα, αλλά ποιος μπορεί να πει τί μπορεί να προκαλέσει η επόμενη παραλλαγή;".

Η Ευρώπη έχει καταγράψει περισσότερα από 100 εκατομμύρια κρούσματα της Covid από την αρχή της πανδημίας, και περισσότερα από πέντε εκατομμύρια νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα του 2021, κάτι που "επισκιάζει σχεδόν όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα", πρόσθεσε η Σμόλγουντ.

"Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, τα ποσοστά μόλυνσης αυξάνονται ιδιαίτερα στη δυτική Ευρώπη και η πραγματική επίπτωση αυτού δεν είναι ακόμη σαφής", δήλωσε.

Παρότι "σε ατομικό επίπεδο, ο κίνδυνος νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι πιθανόν μικρότερος" με την παραλλαγή Όμικρον απ΄ό,τι με την Δέλτα, συνολικά, η Όμικρον μπορεί να συνιστά πολύ μεγαλύτερη απειλή λόγω του αριθμού κρουσμάτων, πρόσθεσε.

"Όταν ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται τόσο πολύ, είναι πιθανόν ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες να βρεθεί στο νοσοκομείο ή και να πεθάνει", σημείωσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε χθες ότι, κατέγραψε για πρώτη φορά περισσότερα από 200.000 νέα ημερήσια κρούσματα, απειλείται με νοσοκομειακή κρίση λόγω της έλλειψης προσωπικού που προκάλεσε το κύμα της Όμικρον. Η γειτονική Γαλλία κατέγραψε περίπου 270.000 κρούσματα, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας.

Η Σμόλγουντ είπε ότι περιμένει παρόμοια σενάρια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: "Ακόμη και σε μεγάλα και εξελιγμένα συστήματα υγείας υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή, και είναι πιθανό αυτό να επαναληφθεί στην περιοχή δεδομένου ότι η Όμικρον θα προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων".