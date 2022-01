Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλου προς τη θάλασσα

Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε πύραυλο προς τα ανατολικά.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση πυραύλου αγνώστου τύπου προς ανατολική κατεύθυνση, προς τη θάλασσα, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη δοκιμή τέτοιου οπλικού συστήματος από την Πιονγκγιάνγκ το νέο έτος, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι αρχές της Ιαπωνίας εκτίμησαν πως ο πύραυλος αυτός είναι βαλλιστικός.

Το νοτιοκορεάτικο επιτελείο ανέφερε απλά πως ο πύραυλος βλήθηκε προς τη θάλασσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το 2021 η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πως δοκίμασε με επιτυχία νέο τύπο βαλλιστικού πυραύλου, εκτοξευόμενου από υποβρύχια, νέο πύραυλο Κρουζ μεγάλου δραστικού βεληνεκούς, ένα όπλο που βάλλεται από τρένο, καθώς και έναν υπερηχητικό πύραυλο.

Η οπλική δοκιμή καταγράφεται καθώς η Βόρεια Κορέα δεν ανταποκρίνεται στην πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν επαφές διπλωματών των δύο χωρών προκειμένου να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια σημαντικής συνεδρίασης του κυβερνώντος Κόμματος Εργαζομένων της Κορέας την περασμένη εβδομάδα, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, στην οποία επιβάλλονται σκληρές κυρώσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Οι διαπραγματεύσεις της Πιονγκγιάνγκ και της Ουάσινγκτον βρίσκονται σε νεκρό σημείο μετά την αποτυχία, το 2019, της συνάντησης του Κιμ Γιονγκ Ουν και του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ανόι.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, οι ΗΠΑ έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμες να αρχίσουν επαφές οπουδήποτε και χωρίς προαπαιτούμενα με τη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ όμως απορρίπτει μέχρι σήμερα την προσφορά αυτή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, ο Νομπούο Κίσι, δήλωσε σήμερα ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε νωρίτερα από τη Βόρεια Κορέα και θεωρείται πως ήταν βαλλιστικός διένυσε απόσταση 500 χιλιομέτρων.

Έπεσε στη θάλασσα, εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, διευκρίνισε ο κ. Κίσι σε δημοσιογράφους.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε –κατά τα φαινόμενα βαλλιστικό– πύραυλο μερικές ημέρες μετά τη δέσμευση του ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν να ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων της δυνάμεων ώστε να αντιμετωπιστεί η ασταθής διεθνής κατάσταση, όπως το έθεσε.

