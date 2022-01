Κόσμος

Νέα Υόρκη: Στο αρχείο οι κατηγορίες κατά του Κουόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης για τον πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Όλμπανι αποφάσισε σήμερα να μην προχωρήσει στην ποινική δίωξη του πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης.

Μολονότι έκρινε «αξιόπιστη» τη μαρτυρία της καταγγέλουσας, ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Σοάρες εξήγησε ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να αποδείξει στο δικαστήριο την ενοχή του Κουόμο «πέραν πάσης αμφιβολίας».

Ο Κουόμο αναγκάστηκε τον περασμένο Αύγουστο να παραιτηθεί από το αξίωμά του, καθώς πολλές γυναίκες τον κατήγγειλαν για κακοποίηση. Ο πρώην κυβέρνητης επρόκειτο να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, ενώπιον δικαστηρίου στο Όλμπανι την Παρασκευή, όμως ο εισαγγελέας είπε ότι δεν θα συνεχίσει την υπόθεση και ζήτησε από τον σερίφη της κομητείας να αποσύρει τη μήνυση.

Σε αυτήν την υπόθεση, μια υπάλληλος του Κουόμο τον κατηγορούσε ότι την άγγιξε παρά τη θέλησή της στο στήθος, βάζοντας το χέρι του μέσα από το πουκάμισό της, στην επίσημη κατοικία του στο Όλμπανι, τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο Σοάρες είναι ο τρίτος εισαγγελέας που βάζει στο αρχείο παρόμοια υπόθεση σε βάρος του Δημοκρατικού πολιτικού.

Συνολικά έντεκα γυναίκες είχαν κατηγορήσει τον Κουόμο για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμικρον – ΠΟΥ: Κίνδυνος εμφάνισης πιο επικίνδυνης μετάλλαξης

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλου προς τη θάλασσα

Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη “Καμερούν”