Πέτσας: Σήμερα η λύση του προβλήματος με τα τεστ σε ΕΦΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στο «Καλημέρα Ελλάδα» για το άνοιγμα των σχολείων, τα τεστ, τα προβλήματα αποδοχής τους και τις άδειες ειδικού σκοπού.

«Θεώρησαν ότι έχουν το πλαίσιο ώστε να ανοίξουν τα σχολεία», δήλωσε για την Επιτροπή στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, εξηγώντας πως έχουμε να κάνουμε με μια μετάλλαξη με ήπια συμπτώματα, μικρό χρόνο επώασης και αρκετά τεστ.

«Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέτρο», είπε εξηγώντας πως «το θέμα δεν είναι τα κρούσματα, αλλά η πίεση στο σύστημα υγείας».

«Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση», είπε για τα σημεία εξέτασης για κορονοϊό, σημειώνοντας πως «προσπαθούμε να αυξήσουμε τα σημεία εξέτασης» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως, «μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι ξεκάθαρο».

Μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκαθαριστεί, επίσης, το πρόβλημα που έχει προκύψει με την αποδοχή των τεστ από τα συστήματα του ΕΦΚΑ και της Εργάνης.

Εκτίμησε δε πως, αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά αληθινό πρόβλημα είναι αυτό «που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, λόγω νόσησης».

Εξήγησε επίσης πως θα δοθούν απαντήσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού και κάλεσε τον κόσμο «να βγάλει λίγο αβεβαιότητα από το πλάνο».

«Μέσα σε 7-10 μέρες θα δούμε αν κάναμε τη σωστή επιλογή», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με την τιμή των PCR τεστ, είπε πως «όταν έχεις τόσο μεγάλη ζήτηση είναι αναγκαστικό να έχεις διατίμηση».

