Κορονοϊός - Μητροπολίτης Κορίνθου: Ομάδες αρνητών δρουν ανεξέλεγκτα

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου υποστήριξε πως αντιεμβολιαστές προτρέπουν τους πολίτες να μην εμβολιαστούν. Τι είπε για τον θάνατο 49χρονου ιερέα.

«Κάποιοι θέλουν να παριστάνουν τους μεγάλους γεροντάδες τους μεγάλους φιλοσόφους, παρασύρουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στο θάνατο» τόνισε την Τρίτη ο Μητρόπολης Κορίνθου Διονύσιος εξαπολύοντας «δριμύ κατηγορώ» κατά των αντιεμβολιαστών για το θάνατο 49χρονου ιερέα από κορονοϊό.

«Τώρα τι απολογία έχουν να δώσουν στο Θεό για το θάνατο αυτό του ανθρώπου και στα παιδιά του που τα άφησαν ορφανά;» διερωτήθηκε.

Εκθειάζοντας το έργο του ιερέα ο Μητροπολίτης διευκρίνισε ότι «δυστυχώς είχε τις αναστολές του στο να εμβολιαστεί ενώ δεν ήταν αντιεμβολιαστής, είχε το φόβο που ενσπείρουν κάποιοι χωρίς να σκέπτονται ότι το εμβόλιο είναι ένα όπλο κατά της ασθενείας αυτής… Δεν εμβολιάστηκε, νόσησε, μπήκε στο νοσοκομείο, ταλαιπωρήθηκε 1 μήνα, και τελικώς κατέληξε».

«Τραγική απώλεια, τον έλεγαν Βασίλειο και έφυγε το βράδυ της γιορτής του και στην ίδια ηλικία με τον Άγιο Βασίλειο, 49 μόλις ετών, αφήνοντας και 3 παιδιά τα οποία είναι σε μια κρίσιμη ηλικία». Είναι δυνατόν, πρόσθεσε ο Μητροπολίτης, η ιατρική να δίνει λύσεις και εμείς να τις παραβλέπουμε και να λέμε «μην ακούτε και μας είπε ο διάβολος ότι εγώ τους σφραγίζω»; Και να παρασύρουν τους ανθρώπους; Ο διάβολος δεν λέει ποτέ αλήθεια. Ακούν το διάβολο και όχι την Ιερά Σύνοδο, τους πνευματικούς τους πατέρες και εν τέλει τους ιατρούς;, αναρωτήθηκε.

«Είναι σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί και οι λύσεις που δίνουν οδηγούν στο θάνατο. Πολύ εύστοχο που είπε ένας Μητροπολίτης (σ.σ Ναυπάκτου) για ‘παρανοϊό’» πρόσθεσε ο κ. Διονύσιος.

Πηγή: Korinthostv.gr

