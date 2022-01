Κοινωνία

Καιρός: Ο “ιστορικός” καύσωνας και τα ρεκόρ βροχόπτωσης - θερμοκρασιών το 2021

Τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του περασμένου έτους, παρουσίασαν οι ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Ως προς τις βροχοπτώσεις, η Ήπειρος ανέκτησε τα πρωτεία μετά από τρία χρόνια, με τον μετεωρολογικό σταθμό στα Θεοδώριανα Άρτας να καταγράφει ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 3.761 χιλιοστά, τιμή που αποτελεί ρεκόρ ετήσιας βροχόπτωσης για όλους τους σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στα 15 χρόνια λειτουργίας του. Ακολούθησαν Παραμυθιά Θεσπρωτίας (2.969 χιλιοστά), Λεπιανά Άρτας (2.569) και Δερβίζιανα Ιωαννίνων (2.569).

Τα μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης εντοπίστηκαν στις Κυκλάδες, στη Νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Το ρεκόρ ξηρασίας για το 2021 κατέχει η Σχοινούσα (μόνο 186 χιλιοστά βροχής) και ακολούθησαν Ιεράπετρα (205), Ίος (211), Μοίρες Ηρακλείου (212), Μύκονος (219), Ανάφη (223) και Νίσυρος (225).

Σε επίπεδο θερμοκρασιών, το 2021 αποτέλεσε ακόμα μία θερμή χρονιά για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μηνών, με αποκορύφωμα το ακραίο κύμα καύσωνα της περιόδου 26 Ιουλίου-10 Αυγούστου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνα που έχει εκδηλωθεί ποτέ στη χώρα και έναν από τους πιο ισχυρούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, σημειώθηκε πολύ μεγάλος αριθμός θερμοκρασιακών ρεκόρ σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περισσότεροι από 250 σταθμοί του δικτύου του ΕΑΑ-meteo κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για το 2021 καταγράφηκε στη Μακρακώμη (46,3 βαθμοί στις 2/8/21) και ακολούθησαν τα Αρφαρά Μεσσηνίας (46,1 στις 3/8), Στυλίδα (45,9 στις 3/8), Κρανίδι Αργολίδας (45,8 στις 3/8) και Σπάρτη (45,7 στις 3/8).

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του έτους καταγράφηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια» το διάστημα 15-17 Φεβρουαρίου, κακοκαιρία η οποία, πέραν των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, συνοδεύτηκε από ισχυρές χιονοπτώσεις στην ανατολική και βόρεια χώρα. Μάλιστα, στην Αττική και την Αθήνα σημειώθηκαν σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και δίκτυα λόγω του βάρους του χιονιού.

Το ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας (εξαιρούνται χιονοδρομικά κέντρα και δολίνες) καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο Φλώρινας (-25,1 στις 16/2/21) και ακολούθησαν Πτολεμαΐδα (-20,4 στις 17/2), Μεσόβουνο Κοζάνης (-19,9 στις 15/2), Κοιλάδα Κοζάνης (-19,9 στις 17/2) και Φλώρινα (-19,4 στις 16/2).

Ακόμη χαμηλότερες ήταν οι ελάχιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το 2021 σε μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται σε δολίνες. Στις 23/12 στη δολίνη του Βαθύσταλλου Παρνασσού σε υψόμετρο 1.780 μέτρων σημειώθηκε ελάχιστη θερμοκρασία -27,9 βαθμών Κελσίου.

Από το σύνολο των κακοκαιριών που εκδηλώθηκαν στη χώρα το 2021, δόθηκε όνομα σε έξι: Λέανδρος (14-18/1/2021), Μήδεια (15-17/2/2021), Αθηνά (6-11/10/2021), Μπάλλος (14-16/10/2021), Μεσογειακός Κυκλώνας Νέαρχος (28-31/10/2021) και Κάρμελ (17-19/12/2021), ενώ υπήρξαν και δύο ανώνυμες κακοκαιρίες στις 26-30/11/2021 και 9-11/12/2021.

