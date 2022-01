Πολιτική

ΥΠΕΞ για Τουρκία: Οξύμωρο η χώρα που απειλεί να εγκαλεί την Ελλάδα-

Απάντηση του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία κατηγορεί τον Νίκο Δένδια για «αντιτουρκικές δηλώσεις».



«Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εκφράζει τις πάγιες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θέσεις οι οποίες αντανακλούν την προσήλωση της Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της προστασίας των συμφερόντων της χώρας μας», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. «Οι θέσεις αυτές εκφράζονται ψύχραιμα και νηφάλια αποφεύγοντας επιμελώς οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά σε αξιωματούχους άλλων χωρών, ως είθισται στην διπλωματική πρακτική», προσθέτει.

«Είναι πραγματικά λυπηρό ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παραβαίνει αυτόν τον απαράβατο κανόνα και εκτοξεύει αβάσιμες και αστήρικτες κατηγορίες εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων άλλων χωρών, όπως του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Και είναι επίσης οξύμωρο ότι η χώρα που συστηματικά τις τελευταίες ημέρες έχει προβεί σε σειρά επιθετικών δηλώσεων, μέσω κυβερνητικών αξιωματούχων της, οι οποίοι απειλούν ευθέως την Ελλάδα και αμφισβητούν ακόμη και την εδαφική κυριαρχία της, να εγκαλεί τη χώρα μας για προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογραμμίζει σχετικά «με τις μονομερείς αιτιάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση, απορρίπτονται εν τω συνόλω τους».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να οικοδομεί τις σχέσεις της με γειτονικές και άλλες χώρες στο πλαίσιο του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας και καλεί όσες χώρες της περιοχής δεν το έχουν ήδη πράξει, να σεβαστούν τους θεμελιώδεις αυτούς κανόνες, αντί να τους καταπατούν σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, θα συνεχίσει να ενισχύει τις συμμαχικές και εταιρικές της σχέσεις, οι οποίες έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Και καταλήγει: «Η Ελλάδα δεν προβαίνει σε καμία παράνομη μονομερή διεκδίκηση και διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα όπως αυτό προκύπτει από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή στον εποικοδομητικό διάλογο, υπό την ουσιαστική προϋπόθεση ότι διεξάγεται με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

