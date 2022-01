Κοινωνία

Εκτέλεση στο Μοσχάτο: Με χαριστική βολή στο κεφάλι αποτελείωσαν τον Γεωργιανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι "δείχνει" η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 41χρονου Γεωργιανού.



Με δύο σφαίρες στο κεφάλι και μια στο χέρι, με τη χαριστική βολή απο κοντινή απόσταση, ο μαυροφορεμένος πιστολέρο σκότωσε τον 41χρονο Γεωργιανό, στην εν ψυχρώ εκτέλεση ανήμερα πρωτοχρονιάς στο Μοσχάτο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση του πτώματος προέκυψαν, σύμφωνα με το protothema.gr τα εξής: Ο 41χρονος αν και αρχικά οι αστυνομικοί ειχαν διαπιστώσει οτι φερει ένα τραύμα στο κεφάλι, τελικά η ιατροδικαστική έδειξε δυο. Και η μια σφαίρα που μπήκε αριστερά πίσω απο το αυτί ηνιακά του διέλυσε τους ηνιακούς λοβούς και η άλλη η μπροστινή, προς τα πίσω αριστερά και προς τα πίσω δεξιά «πήρε» ιγμόριο, προκαλεσε κατάγματα στους κρανιακόυς βόθρους, αιματώματα οπισθοβολβικά.

Στο μάτι, στο κάτω χείλος του αριστερού οφθαλμικού κόγχου κοντά στη μύτη, αριστερά, στην κάτω γωνία. Η σφαίρα που μπήκε μέσα κεντρικά όπως λένε «πηγές» στο protothema.gr τον διέλυσε. Το ίδιο συνέβη και με τη δεύτερη ενω αυτό δε, που εκτιμάται είναι η δεύτερη σφαίρα στο κεφάλι να ήταν η χαριστική βολή.

Μια τρίτη σφαίρα, δέχθηκε στο χέρι όπου το θύμα, το σήκωσε ενστικτωδώς για να αμυνθεί και του προκαλεσε διαμπερές τραύμα στο μεσαίο δεξί δάκτυλο και ειδικότερα, κάταγμα στη μεσαία φάλαγγα του μέσου δακτύλου της δεξιάς χειρός.



Ακαριαίος θάνατος

Ο Γεωργιανός με το κωδικό όνομα «Σότικο», όπως διαπιστώθηκε απο την εξέταση, δέχθηκε τα πυρά απο κοντινή απόσταση. Ο θάνατος του όπως λένε, ήταν ακαριαίος, με το φρικτό σκηνικο να διαμορφώνεται ως εξής: δέχεται εξ επαφής μια σφαίρα στο χέρι καθώς το βάζει μπροστά για να προφυλαχθεί, ο εκτελεστής του ρίχνει μια δεύτερη στο κεφάλι και όταν σωριάζεται αιμόφυρτος στην άσφαλτο, τον αποτελειώνει με τη χαριστική βολή.



Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν μέσω των υπηρεσιών της Ρωσιας και της Γεωργίας να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο ρολος του στις μαφιόζικες ομάδες και γιατί κάποιοι αποφάσισαν να τον «φάνε»ανήμερα της πρωτοχρονιάς μπροστά στα μάτια της συντρόφου και της 5χρονης κόρης τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο “ιστορικός” καύσωνας και τα ρεκόρ βροχόπτωσης - θερμοκρασιών το 2021

Σχολεία: Ο Τσίπρας, το “Don’t look Up” και η απάντηση Οικονόμου

Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη “Καμερούν”