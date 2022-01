Life

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)

Spoiler από το αποψινό επεισόδιο. Η είδηση του θανάτου που προκάλεσε την πρόωρη αποχώρηση της Αγγελικής Ηλιάδη.

Μία συγκλονιστική στιγμή έζησε η Αγγελική Ηλιάδη ενώ ήταν μέσα στη «Φάρμα».

Η παίκτρια του παιχνιδιού επιβίωσης μίλησε με τη μητέρα της στο τηλέφωνο, η οποία και την ενημέρωσε πως πέθανε ο πατέρας της.

Αμέσως είπε ότι μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει και συγκέντρωσε τους συμπαίκτες της, τους οποίους ενημέρωσε πως αποχωρεί, χωρίς να εξηγήσει ακριβώς το λόγο.

Έκανε μάλιστα λόγο για μοναδική εμπειρία, καλώντας τους να συνεχίσουν έξω αυτό που ξεκίνησαν μέσα εκεί.

Όσο αφορά το χθεσινό επεισόδιο, σημαδεύτηκε από τον καβγά που είχαν ο Γρηγόρης με την Χριστιάννα, όπου και ακούστηκαν βαριές κουβέντες.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή "Το Πρωινό"





