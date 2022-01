Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Η ανάδρομη Αφροδίτη και η όψη με τον Ποσειδώνα

Η όψη που κάνει η Αφροδίτη με τον Ποσειδώνα, ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Για τον ανάδρομο Ερμή που θα φέρει αναστατώσεις την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 14 του μήνα μίλησε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Δεν στάθηκε όμως εκεί, αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημερινή «ωραία», όπως την χαρακτήρισε, όψη της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα.

Ειδικότερα αναφέρθηκε σε ημέρα συμφιλίωσης και αγάπης.

Αναλυτικά οι προβλέψεις όλων των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα

