Κορονοϊός - Σχολεία: Νέα “πυρά” από την αντιπολίτευση

Σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά την απόφαση για άνοιγμά τους στις 10 Ιανουαρίου.



Σκληρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη πως «το άνοιγμα των σχολείων όπως ακριβώς έκλεισαν, με απόφαση Μητσοτάκη-Κεραμέως, αποτελεί απόφαση για ανοσία της αγέλης και συνιστά έγκλημα κατά της κοινωνίας». Η αξιωματική αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση ότι απορρίπτει «αλαζονικά» όλα τα μέτρα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με επιστήμονες και ότι έτσι οδηγεί την κοινωνία σε «ανεξέλεγκτη διασπορά».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο: «Ρώσικη ρουλέτα με ανοσία αγέλης σε βάρος της κοινωνίας το άνοιγμα των σχολείων όπως έκλεισαν», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «σε 3,5 μήνες λειτουργίας των σχολείων είχαμε πάνω από 100.000 κρούσματα σε μαθητές» και πως «μόλις χθες -και με κλειστά σχολεία- σχεδόν 8.000 από τα 50.000 κρούσματα ήταν σε παιδιά που μεταφέρουν τον ιό στους γονείς και τους παππούδες μέσα στα σπίτια». Σημειώνει ότι «με αυτά τα δεδομένα και με την υπερμεταδοτική μετάλλαξη "Ο" να επελαύνει, η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Δεν αλλάζει καν το εγκληματικό πρωτόκολλο 50+1, που επιστήμονες της Επιτροπής καταγγέλλουν πως αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης και όχι εισήγησή τους και το οποίο δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι μαζί με επιστήμονες «έχει καταθέσει εγκαίρως δέσμη μέτρων για το ασφαλέστερο δυνατό άνοιγμα των σχολείων, αλλά ο κ. Μητσοτάκης τα απορρίπτει όλα αλαζονικά και οδηγεί όχι μόνο τα σχολεία αλλά ολόκληρη την κοινωνία σε ανεξέλεγκτη διασπορά, την ώρα που το ΕΣΥ βρίσκεται υπό κατάρρευση εδώ και 3 μήνες και η χώρα με πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ απωλειών αναλογικά με τον πληθυσμό της».

Κατόπιν αυτών η αξιωματική αντιπολίτευση ρωτά την κυβέρνηση:

«Γιατί αρνείστε την αλλαγή του πρωτοκόλλου 50+1 και να διακόπτεται η λειτουργία ενός τμήματος στο πρώτο κρούσμα για όσες μέρες καθορίσει η Επιτροπή του ΕΟΔΥ, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι μαθητές κατόπιν δωρεάν συνταγογραφημένων μοριακών test, ώστε να σπάσει η αλυσίδα της μεταδοτικότητας και να μην μεταφέρεται ο ιός στα σπίτια που οι μεγαλύτεροι μπορεί να νοσήσουν βαριά;

Γιατί αρνείστε επιτέλους μετά από δύο χρόνια πανδημίας το σπάσιμο τμημάτων και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ώστε να γίνονται μαθήματα με maximum 15 μαθητές ανά τάξη;

Γιατί αρνείστε την κατάργηση των συγχωνεύσεων τμημάτων, που οδηγούν σε τάξεις 28-29 μαθητών εν μέσω πανδημίας;

Γιατί αρνείστε την συνταγογράφηση PCR test για όλο τον πληθυσμό και για τους μαθητές όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εξωθείτε σε δυσβάσταχτη επιβάρυνση και ατελείωτες ουρές τις οικογένειες των μαθητών;

Γιατί αρνείστε την άδεια ειδικού σκοπού για όσους εκπαιδευτικούς έχουν υποκείμενα νοσήματα και την αιτηθούν;

Γιατί αρνείστε την προμήθεια από τους Δήμους και χορήγηση δωρεάν των ειδικών μασκών για την προστασία από την "Ο" σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ βλέπετε ότι η κερδοσκοπία και με τις κατάλληλες μάσκες οργιάζει;».

Κίνημα Αλλαγής: Ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια για όλους

«Ανοιχτά σχολεία, αλλά με ασφάλεια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους είναι η σταθερή θέση του Κινήματος Αλλαγής», όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα, επικρίνει την κυβέρνηση καθώς υποστηρίζει πως ακροβατεί μεταξύ της λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας και του πολιτικού κόστους.

«Σεβόμαστε την απόφαση της επιτροπής για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα. Αφουγκραζόμαστε όμως και τις επιφυλάξεις μελών της επιστημονικής κοινότητας για την αναγκαιότητα περισσότερων και κατάλληλων μέτρων για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και για την ακώλυτη λειτουργία της εκπαίδευσης. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν σήμερα πρέπει να επαναξιολογηθούν», επισημαίνει το Κίνημα Αλλαγής, στην ανακοίνωσή του, και προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνει:

Να μειωθεί δραστικά το ποσοστό των κρουσμάτων (50% των μαθητών), που απαιτείται σήμερα για να κλείσει ένα τμήμα, με την αναγκαία αλλαγή των πρωτοκόλλων.

Να αυξηθεί η εκ περιτροπής διδασκαλία, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Να προετοιμαστεί η τηλεκπαίδευση.

Τα rapid tests να γίνονται στα σχολεία από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Να αναληφθούν από τα αρμόδια υπουργεία πρωτοβουλίες ενημέρωσης των μαθητών γυμνασίων και λυκείων για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Τα μέτρα να ισχύουν για όλες τις δομές της εκπαίδευσης, όπως φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.

Να δίνονται στοιχεία καθημερινά για τον αριθμό των κρουσμάτων στα σχολεία και για τα λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται.

Ελληνική Λύση: Την ανικανότητα της κυβέρνησης την πληρώνει ο ελληνικός λαός

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «Η κυβέρνηση που έκλεισε τα σχολεία με 2000 κρούσματα, αποφασίζει να τα ανοίξει τη στιγμή που τα κρούσματα έχουν υπερβεί τις 50.000. Χωρίς μάλιστα να λάβει κανένα επιπλέον μέτρο ουσιαστικής προστασίας μαθητών και καθηγητών. Είτε τότε έκανε λάθος, είτε τώρα. Δυστυχώς τα λάθη, τις παλινωδίες και την ανικανότητα της κυβέρνησης την πληρώνει ο ελληνικός λαός με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Η Ελληνική Λύση είχε καταθέσει έγκαιρα προτάσεις για άμεση αποσυμφόρηση των τάξεων, με μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, κυλιόμενο ωράριο με αντίστοιχες διευκολύνσεις για τους εργαζόμενους γονείς και αξιόπιστη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων μέσω συνταγογραφούμενων δωρεάν μοριακών ελέγχων. Η κυβέρνηση όμως επιμένει να λειτουργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση συμφερόντων έναντι του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος ακόμα και των παιδιών μας.» Το ΜέΡΑ25 σε σχόλιο του αναφέρει ότι «η Υπουργός Παιδείας δεν μας είπε χθες τίποτα για το αν θα υπάρξει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης στα τμήματα που κλείνουν. Έχουν αντιμετωπιστεί οι παραβιάσεις που εντόπισε η ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη νομιμότητα της Cisco; Έχει η χώρα κ. @nkerameus νόμιμη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης;».

