Κορονοϊός: Αυξάνονται οι κλίνες covid στον ιδιωτικό τομέα

Πόσες κλίνες ΜΕΘ διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας στο ΕΣΥ.



Περισσότερες από 800 απλές κλίνες ιδιωτικών νοσοκομείων θα διατεθούν για περιστατικά Covid στην Αθήνα, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση, πλέον το 10-15% των απλών κλινών του ιδιωτικού τομέα θα διατίθενται για περιστατικά covid. Ο ιδιωτικός τομέας θα συμβάλει στη νοσηλεία και non Covid ασθενών με 700 απλές κλίνες.

Παράλληλα το σύνολο των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα που ξεπερνούν τις 200 διατίθενται στο ΕΣΥ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο σύνολο της Επικράτειας ο ιδιωτικός τομές θα συμμετάσχει με άνω των 2.000 κλινών σε covid και non covid περιστατικά και με το σύνολο των κλινών ΜΕΘ. Το υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει ότι σε οποία κλινική δεν συμμετάσχει στο σχεδιαζόμενο επιχειρησιακό πλάνο θα διακοπεί η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.





