Επιδότηση πάγιων δαπανών: Παράταση και αλλαγές

Τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίαςγια την επιδότηση πάγιων Δαπανών.



Τροποποιήθηκε η αρχική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επιδότηση Πάγιων Δαπανών, παρατείνοντας την ισχύ του καθεστώτος.

Συγκεκριμένα, τα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού προς τη φορολογική αρχή και τον e-ΕΦΚΑ, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, για όσες επιχειρήσεις δεν τα χρησιμοποίησαν στο σύνολό τους, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει ήδη υποβληθεί.

Ειδικότερα, η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2021 και 2022, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2022, ενώ κατά το μέρος που αφορά κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό ενίσχυσης εντάσσεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζεται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές και δη εκείνων της Βόρειας Εύβοιας, προβλέπεται η απαλλαγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα, σύμφωνα με στοιχεία που θα αποσταλούν από την εκάστοτε οικεία Περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της χώρας, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/ Α325/20.08.2021 (Β' 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/ Α325/20.08.2021 (Β' 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/ Α325/17.08.2021 (Β' 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/ 09.07.2021 (Β' 3077) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, δεν υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, δεν υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών.

