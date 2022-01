Κοινωνία

Ασέλγεια - Προπονητής πυγμαχίας: Είμαι αθώος, είναι άδικο

Η επιστολή του μέσα από το κρατητήριο, καθώς είναι προφυλακισμένος με την καταγγελία της ασέλγειας σε βάρος 14χρονης αθλήτριας.

Επιστολή μέσα από το κρατητήριο έστειλε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» της Πάτρας ο προφυλακισμένος με την καταγγελία της ασέλγειας σε βάρος 14χρονης αθλήτριας, προπονητής πυγμαχίας.

Στη μακροσκελή επιστολή του, ο κατηγορούμενος προπονητής αναφέρεται στην επαγγελματική του πορεία λέγοντας ότι -μεταξύ άλλων- ανέδειξε πάνω από 80 πρωταθλητές Ελλάδος και δύο πρωταθλητές Ευρώπης, τονίζει ότι «πέρασαν από τα χέρια του 2.500 παιδιά και «τους δίδαξα αρχές του αθλητισμού, την ευγενή άμιλλα και τον δίκαιο αγώνα».

«Δηλώνω αθώος από την πρώτη στιγμή και βγήκα με ακάλυπτο το πρόσωπό μου προκειμένου να αποδείξω την αθωότητά μου» τονίζει στην επιστολή του ο κατηγορούμενος προπονητής πυγμαχίας ενώ λέει ότι η Δικαιοσύνη δε «ζύγισε το ίδιο τις μαρτυρίες που τον αθωώνουν και το οπτικό υλικό».

«Δηλώνω για μία φορά ακόμη αθώος. Επικαλούμαι το λαϊκό αίσθημα προκειμένου να γνωρίζω να μπορώ να κοιτάξω κατάματα τα παιδιά και τον κόσμο, άσχετα με τις αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την φυσική και αθλητική μου οικογένεια. ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΟΣ!!!… Και είναι ΑΔΙΚΟ!!!» καταλήγει.

Ολόκληρη η επιστολή του:

«Είμαι ο Μ.Λ ετών 47, πτυχιούχος φυσικής αγωγής και προπονητής πυγμαχίας. πατέρας και οικογενειάρχης με λευκό ποινικό μητρώο. Γνωστός μέχρι πρότινος για το προπονητικό έργο της 25ετούς καριέρας μου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ανέδειξα πάνω από 80 πρωταθλητές Ελλάδος, 185 μεταλλιούχους, δύο αθλητές Ολυμπιακού επιπέδου, δύο πρωταθλητές Ευρώπης με αποκορύφωμα την ανάδειξη προ δύο μηνών της χρυσής πρωταθλήτριας Ευρώπης Α.Γ. που αποτελεί και την ύψιστη διάκριση στην ιστορία της ελληνικής πυγμαχίας.

Μπήκα στον αθλητισμό από 12 ετών και σε αυτόν αφιέρωσα τη ζωή μου. Πέρασαν από τα χέρια μου πάνω από 2.500 παιδιά που ενέπνευσα με το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Τους δίδαξα αρχές του αθλητισμού, την ευγενή άμιλλα και τον δίκαιο αγώνα. Σήμερα ως αποδέκτης σοβαρών κατηγοριών για ασέλγεια ανηλίκου, γράφω από το παγωμένο και άθλιο κελί των κρατητηρίων όπου καταρρακώνεται κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας περιμένοντας την προφυλάκισή μου.

Αυτό που ζω δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ούτε ως τον πιο τρομακτικό μου εφιάλτη. Έχοντας ήδη διαμείνει εδώ το πενθήμερο των Χριστουγέννων και με κατακερματισμένη την τιμή και την υπόληψή μου, κρατούμαι αναμένοντας την μεταγωγή μου στις φυλακές. Δηλώνω αθώος από την πρώτη στιγμή και βγήκα με ακάλυπτο το πρόσωπό μου προκειμένου να αποδείξω την αθωότητά μου.

Στη ζυγαριά της δικαιοσύνης βρίσκεται από τη μία πλευρά η καταγγελία μιας 14χρονης που επισκέφθηκε το γυμναστήριό μου 2 φορές τελευταία, από 45 λεπτά εν ώρα λειτουργίας και σε ώρα αιχμής 18.15 με 19.00. Και από την άλλη οι ένορκες καταθέσεις 12 περίπου αυτοπτών μαρτύρων και η απολογία μου. Η μεν καταγγελία κλυδωνίζεται από ψευδείς αναφορές (με βάση επίσημα έγγραφα της ελληνικής Αστυνομίας) και ψευδείς δηλώσεις και αντιφάσεις της καταγγέλλουσας, Οι δε μαρτυρικές καταθέσεις αθλούμενων (ανηλίκων και ενηλίκων καθώς και γονέων) που η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από την λίστα covid ενισχύονται από οπτικό υλικό εγκεκριμένης κάμερας ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος που κατά το παρελθόν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από την Αστυνομία. Παρ’ αυτά η ζυγαριά μονίμως γέρνει προς την ενοχή μου.

Συντασσόμενη με το κακό προαίσθημα που μου δημιουργήθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή της προανάκρισης στην Ασφάλεια όπου δεν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Έχοντας χάσει το αίσθημα εμπιστοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη που έτρεφα στον πρότερο βίο μου, ανοίγω την ψυχή μου στο κοινό θέλοντας να διαφυλάξω την αξιοπρέπειά μου που βλέπω να δολοφονείται. Ειλικρινά ντρέπομαι που με βαραίνουν οι κατηγορίες αυτές. Και ας πηγάζουν από ένα 14χρονο κορίτσι που αντιφάσκει.

Δεν γνωρίζω τι εξέλιξη θα έχει η υπόθεση ούτε μπορώ να προδιαγράψω πλέον το μέλλον της ζωής μου. Μιας ζωής που αφιέρωσα στην ανάταξη παιδικών ψυχών εμποτίζοντάς τες με αρχές και ιδεώδη και πάντα με βαρύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Θεό που μου όρισε αυτόν τον ρόλο. Δηλώνω για μία φορά ακόμη αθώος. Επικαλούμαι το λαϊκό αίσθημα προκειμένου να γνωρίζω να μπορώ να κοιτάξω κατάματα τα παιδιά και τον κόσμο, άσχετα με τις αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την φυσική και αθλητική μου οικογένεια. ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΟΣ!!!… Και είναι ΑΔΙΚΟ!!!».

Πηγή: pelop.gr

