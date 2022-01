Αθλητικά

Βοτανικός: Νέα ρύθμιση για τη διπλή ανάπλαση

Τι προβλέπει η νεότερη ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Νέα ρύθμιση για τη διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, η νεότερη ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων ως τροπολογία στο άρθρο 60 του ν. 4809/21, προβλέπει ότι το 15% των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στο σωματείο του Παναθηναϊκού, όχι για 15 αλλά για 49 έτη από την έναρξη της παραχώρησης για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

«Η κυβέρνηση εμπράκτως αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για να ολοκληρωθεί η διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό και να πραγματοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα του κόσμου του Παναθηναϊκού», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η απόφαση της Κυβερνήσεως μας να επεκτείνουμε την παραχώρηση του 15% των εσόδων του γηπέδου στον Βοτανικό, στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό από τα 15 στα 49 χρόνια, είναι απόδειξη του πόσο θέλουμε να επιτύχει η διπλή ανάπλαση και η Αθήνα να αποκτήσει μία καινούργια γειτονιά.

