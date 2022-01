Αθλητικά

Μόρισον σε Τζόκοβιτς: αποδείξεις ή “επιστροφή με το πρώτο αεροπλάνο”

Πυρ και μανία οι Αυστραλοί για την "κίνηση" του αμεβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς, ώστε να μπορεί να πάρει μέρος στο Australian Open.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ζητηθούν αποδείξεις από τον Νόβακ Τζόκοβιτς ότι η «ιατρική εξαίρεση» που έλαβε για να συμμετάσχει στο «Australian Open» είναι δικαιολογημένη, διαφορετικά ο Σέρβος θα σταλεί «σπίτι του με το πρώτο αεροπλάνο».

«Περιμένουμε να να μας παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ιατρική εξαίρερη», είπε ο κ. Μόρισον σε συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος, Νο 1 στον κόσμο, δεν είπε ποτέ εάν εμβολιάστηκε ή όχι κατά της Covid-19.

«Εάν αυτά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή, τότε δεν θα έχει διαφορετική μεταχείριση από οποιονδήποτε άλλον και θα επιστρέψει στο σπίτι με το πρώτο αεροπλάνο. Δεν θα υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον Τζόκοβιτς», επέμεινε ο Πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο διευθυντής του «Australian Open», Κρεγκ Τάιλι, προέτρεψε επίσης τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αποκαλύψει τον λόγο της ιατρικής εξαίρεσης.

«Θα ήταν σίγουρα χρήσιμο αν ο Νόβακ εξηγούσε τους όρους υπό τους οποίους έκανε αίτηση και έλαβε εξαίρεση», είπε ο Τάιλι, επίσης πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας (TA), μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Τον ενθαρρύνω να μιλήσει στην κοινότητα γι αυτό. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία δύο χρόνια και θα εκτιμούσα κάποιες απαντήσεις σε αυτό», πρόσθεσε.

Πάντως ο Τάιλι είπε, ωστόσο, ότι το νούμερο 1 στον κόσμο δεν είχε λάβει προνομιακή μεταχείριση για να πάρει αυτήν την εξαίρεση, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που εποπτεύεται από τις αυστραλιανές αρχές και αυτές της Πολιτείας της Βικτώριας.

Η απόφαση των αρμοδίων αρχών έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Αυστραλία, όπου πάνω από το 90% των ατόμων άνω των 16 ετών να έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, με τους ένθερμους υποστηρικτές του τένις να απειλούν να μποϊκοτάρουν το ετήσιο τουρνουά τένις με το επιχείρημα της ειδικής μεταχείρισης του εννέα φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

