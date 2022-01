Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαγιορκίνης για Όμικρον: Τα κρούσματα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και η έκρηξμη κρουσμάτων. Τι είπε για τις μάσκες στα σχολεία και τι συνέστησε στους ανεμβολίαστους ενόψει των Θεοφανίων.

"Οι νέες διαγνώσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο μειώθηκαν οι ασθενείς που κατέληξαν", δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία.

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε πως "οι διαγνώσεις σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ωστόσο συνεχίζεται η μείωση των θανάτων. Στην Ευρώπη υπήρξε 73% αύξηση στις διαγνώσεις και μείωση των θανάτων κατά 4%. Η επίταση της επιδημίας είναι μαζική».

"Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των διαγνώσεων αυξήθηκε κατά 290%. Ωστόσο υπήρξε μείωση των θανάτων κατά 1%. Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει, με αύξηση των εισαγωγών. Μείωση 4% περίπου διαπιστώνεται στην είσοδο στις ΜΕΘ", τόνισε.

Η επέλαση της "Όμικρον" συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα, με αύξηση των εισαγωγών και μείωση των σκληρών δεικτών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικά στο Λονδίνο, βλέπουμε ίσως το αποκορύφωμα της διασποράς. Η εικόνα είναι ανάλογη με αυτή που διαπιστώθηκε στη Νότια Αφρική. Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβολιασμού από όλους.

Σε ερώτηση για τις μάσκες στα σχολεία, ο κ. Μαγιορκίνης απάντησε ότι “είναι ένα περιβάλλον, όπου γίνεται εντατικό τέστινγκ και η διασπορά ελέγχεται τρεις φορές την εβδομάδα. Η σχολική τάξη αποτελεί μία φούσκα. Πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον”. Και πρόσθεσε ότι "θα πρέπει οι μαθητές να φορούν διπλή μάσκα".

Όσον αφορά στα Θεοφάνεια, ο κ. Μαγιορκίνης διευκρίνισε ότι όλες οι μαζικές συναθροίσεις προκαλούν ανησυχία. Συνέστησε δε τη διεξαγωγή self test, ενώ κάλεσε τους ανεμβολίαστους να μην προσέλθουν.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 43.386 νέα κρούσματα κορονοϊού. Απο τα νέα κρούσματα, τα 17.526 εντοπίστηκαν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη να πλησιάζει τα 5.000. Ακόμη, τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε σε Αχαΐα, Ηράκλειο και Λάρισα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)

Καιρός: Ο “ιστορικός” καύσωνας και τα ρεκόρ βροχόπτωσης - θερμοκρασιών το 2021

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Η Έλενα Χριστοπούλου στα παρασκήνια πριν την πρεμιέρα (εικόνες)