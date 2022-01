Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα” σε νέα ώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο, η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε τη δίαιτα αν θέλουμε να χάσουμε κιλά;

Πώς η ενίσχυση της αισιοδοξίας είναι ένα ισχυρό εφόδιο για τη νέα χρονιά;

Ποια είναι η μέθοδος Ackermann κατά του πόνου στον αυχένα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί, σε νέα ώρα, το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 10:00.

Είναι καλύτερο το κατσικίσιο γάλα για τα παιδιά μας;

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ινομυώματα μήτρας;

Πώς φροντίζουμε σωστά ένα νεογέννητο γατάκι;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, σε νέα ώρα, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 43386 νέα κρούσματα και “έκρηξη” εισαγωγών στο ΕΣΥ

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Η Έλενα Χριστοπούλου στα παρασκήνια πριν την πρεμιέρα (εικόνες)

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)