Ισπανία: απαγωγή παιδιών για να μην εμβολιαστούν!

Ποιο στενό συγγενικό πρόσωπο φέρεται πως απήγαγε τα παιδιά, για να εμποδείσει τον εμβολιασμό τους, έναντι του κορονοϊού..

Μια μητέρα τέθηκε σήμερα υπό κράτηση στη νότια Ισπανία, επειδή απήγαγε τα παιδιά της, προκειμένου να εμποδίσει τον πρώην σύζυγό της να τα εμβολιάσει κατά της Covid-19, ανέφεραν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο συγκλίνουσες πηγές.

Η 46χρονη γυναίκα αναζητείτο από τις αρχές για «απαγωγή ανηλίκων», αφότου κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της στις 16 Δεκεμβρίου από τον σύζυγό της ο οποίος ζει κοντά στη Σεβίλλη (Ανδαλουσία), είπε στο AFP μια δικαστική πηγή.

Ο σύζυγος κατήγγειλε ότι δεν είχε νέα από τις αρχές Νοεμβρίου από τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 12 και 14 ετών και κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του ότι τα απήγαγε για να τον εμποδίσει να τα εμβολιάσει κατά της Covid.

Με την αστυνομία να την αναζητά, η 46χρονη παραδόθηκε η ίδια στη δικαιοσύνη «σήμερα το πρωί», στη Σεβίλλη, έχοντας μαζί της τα «δύο παιδιά της», εξήγησε η δικαστική πηγή.

Ο δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, καθώς είχε εκδοθεί σε βάρος της «ένταλμα σύλληψης» και «ειδοποίησε τον πατέρα» των δύο παιδιών, σύμφωνα με την πηγή.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τα δύο παιδιά, που δεν πήγαιναν σχολείο από τις αρχές Νοεμβρίου, παραδόθηκαν στον πατέρα τους σήμερα το απόγευμα.

Η μητέρα τέθηκε υπό κράτηση και θα παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης, συμπλήρωσε η πηγή.

Η Ισπανία είναι μία από τις πρωταθλήτριες στην Ευρώπη στους εμβολιασμούς κατά της covid. To 90% των πολιτών άνω των 12 ετών έχει εμβολιαστεί.

