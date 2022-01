Αθλητικά

Λαμία - ΑΕΚ: ποδαρικό με νίκη για την Ένωση

Με "τρίποντο" εκτός έδρας ξεκίνησε το 2022 για την ΑΕΚ, που "πέρασε" και απο την ομάδα της Φθιώτιδας.

Με νίκη άρχισε το 2022 για την ΑΕΚ καθώς η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη πέρασε με 2-0 από τη Λαμία, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Ο Λιβάι Γκαρσία στο 29΄ και ο Άμραμπατ στο 83΄ πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης που παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αρκετά μακριά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει αργότερα (19:30) τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Παρά τη μέτρια εικόνα της στο α΄ ημίχρονο, η ΑΕΚ ευτύχησε να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Είχε ένα καλό δεκάλεπτο 25΄-35΄ στο οποίο κυκλοφόρησε τη μπάλα σωστά και πίεσε τη Λαμία προκαλώντας πάρα πολλά ατομικά λάθη των γηπεδούχων.

Το σκορ άνοιξε στο 28΄ μετά από διαδοχικές αποτυχίες των γηπεδούχων να απομακρύνουν τη μπάλα μετά από κόρνερ και τον Λιβάι Γκαρσία να τη στέλνει στα δίχτυα με συρτό σουτ. Στο υπόλοιπο διάστημα του α΄ ημιχρόνου η Λαμία ήταν αυτή που θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Ειδικά στο πρώτο λεπτό ένα σοβαρό λάθος του Μήτογλου εκμεταλλεύτηκε ο Νούνιες και σούταρε δυνατά, αλλά ο Τσιντώτας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση.

Αμέσως μετά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έκανε το λάθος, το οποίο δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν οι γηπεδούχοι, ενώ στο 45΄ ο Τζανδάρης βρέθηκε «μια ανάσα» από την ισοφάριση, όμως η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ελευθεριάδη ενώ κατευθυνόταν στα δίχτυα, με αποτέλεσμα να στερήσει το γκολ από τον συμπαίκτη του. Σίγουρα οι απουσίες έπαιξαν μεγάλο ρόλο για την ΑΕΚ, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε παίκτες όπως ο Τσούμπερ, ο Αραούχο ο Αραούχο και ο Μισελέν. Ο Σβάρνας επιστρατεύτηκε σε ρόλο δεξιού μπακ, τον οποίο επιτέλεσε ικανοποιητικά όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί σίγουρα θα είχαν πάρει κάτι παραπάνω από το σημερινό ματς. Ειδικά στη φάση του 76΄ ο Ταϊρόν πήρε διαδοχικές λανθασμένες αποφάσεις και σπατάλησε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε κομβικό χρονικό σημείο. Γιατί νωρίτερα η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να «καθαρίσει» το ματς αλλά οι Άμραμπατ, Μάνταλος δεν τελείωσαν ιδανικά τις φάσεις που δημιούργησαν. Τελικά ο 'Αμραμπατ τα κατάφερε στο 83΄ όταν πήρε το «ριμπάουντ» από την απόκρουση του Σαράνοφ στο τετ-α-τετ με τον Γέβτιτς και από κοντά σκόραρε διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Τζανετόπουλος, Τζανδάρης - Ανσαριφάρντ, Σιμόες, Σβάρνας, Σιμάνσκι, Άμπραμπατ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Σκόνδρας, Μαρτίνεθ, Τζανετόπουλος, Μαζουλούξης, Τζανδάρης, Μπεχαράνο, Νούνιες (82΄ Καραπάνος), Ελευθεριάδης, Ρόμανιτς, Αραμπούλι (82΄ Τσούκαλος)

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Σβάρνας, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Λε Ταλέκ (71΄ Σιμόες), Σιμάνσκι (77΄ Σάκχοφ), Άμραμπατ, Μάνταλος (86΄ Χατζησαφί), Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (71΄ Γέβτιτς)

