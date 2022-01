Αθλητικά

Στέλιος Σεραφείδης - “Αγιά Σοφιά”: H Original άναψε κεριά για τον μεγάλο άσο (εικόνες)

Με έναν ξεχωριστό τρόπο οι οπαδοί της Ένωσης τιμούν και αποχαιρετούν τον σπουδαίο τερματοφύλακα.

Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ «στολίστηκε» πριν από λίγο καιρό με γιγαντοαφίσες μεγάλων μορφών στην ιστορία του συλλόγου, με τον Στέλιο Σεραφείδη να μην γίνεται να λείπει από αυτές.

Με το μήνυμα, «Κυρ-Στέλιο ψυχάρα για πάντα ΑΕΚΑΡΑ! Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας! ORIGINAL 21» και δύο φωτογραφίες, οι οργανωμένοι οπαδοί του «Δικέφαλου» γνωστοποίησαν μέσω των επίσημων λογαριασμών τους πως τίμησαν τη μνήμη του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας τους στο υπό κατασκευή γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανάβοντας κεριά κάτω από την «δικιά» του γωνιά.

Ακόμη κι όταν ανάψουν τα πρώτα φώτα στην «Αγιά Σοφιά», η λάμψη τους δεν θα είναι η ίδια με αυτή των παρακάτω φωτογραφιών. Μια σπουδαία κίνηση!

