Μάνα βρήκε νεκρό τον γιό της στο κρεβάτι

Θρήνος και οδύνη για τον άνδρα που έφυγε ξαφνικά από την ζωή. Παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή από τους αστυνομικούς.

Θρήνος στην Αγία Τριάδα Μώλου και την Λαμία για την ξαφνική απώλεια 53χρονου γνωστού επαγγελματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο σπίτι του στην Αγία Τριάδα.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε το πρωί λίγο πριν τις 09:30’ η μητέρα του και αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς ο άνδρας είχε εκπνεύσει από παθολογικά αίτια όπως ήταν και οι εκτιμήσεις των αστυνομικών του ΑΤ Καμένων Βούρλων που βρέθηκαν επίσης στο σημείο. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 53χρονος διατηρούσε κατάστημα στη Λαμία και ήταν αγαπητός στον κόσμο της Φθιώτιδας.

Φως στα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το ΑΤ Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση.

