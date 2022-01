Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υψηλότερος αριθμός νέων μολύνσεων μέσα σε 24 ώρες, καταγράφηκε στην Τουρκία, μαζί με τριψήφιο αριθμό θανάτων.

Η Τουρκία κατέγραψε 66.467 νέα κρούσματα Covid-19 σε διάστημα 24 ωρών, τον υψηλότερο αριθμό από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, εν μέσω της έξαρσης των μολύνσεων που αποδίδεται στην παραλλαγή Όμικρον.

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 143 θάνατοι ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Οι μολύνσεις στην Τουρκία έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς η παραλλαγή Όμικρον έχει κυριαρχήσει στη χώρα.

«Παρά την αύξηση των μολύνσεων εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον, δεν υπάρχει ανησυχητική αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία», επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: πέθανε μητέρα δύο παιδιών

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Στη φυλακή ο δράστης

Ο κορονοϊός μπορεί να εξαπλωθεί σε καρδιά και εγκέφαλο