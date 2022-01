Παράξενα

Αιτωλοακαρνανία: Αγόρασε μπουκάλι που έκρυβε 50000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη η ιστορία με πρωταγωνιστές έναν πελάτη και έναν μαγαζάτορα. Πόσα ξοδεύτηκαν και που και πόσα λεφτά πήρε πίσω ο καταστηματάρχης

Απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, όπου εργάτης σε στάνη, βρήκε 50.000 ευρώ μέσα σε μπουκάλι που αγόρασε και έκανε… ζωάρα! Είναι όντως απίθανος ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στα χέρια του τα λεφτά.

Μετά από ένα ντόμινο αλυσιδωτών συμπτώσεων ένας εργάτης σε στάνη, στην Αιτωλοακαρνανία, αγόρασε ένα μπουκάλι που περιείχε 50.000 ευρώ και μέσα στις γιορτές πρόλαβε να ξοδέψει το ποσό των 14.000 ευρώ!

Όπως αποκαλύπτει το pelop.gr, το μπουκάλι αγοράστηκε από μίνι μάρκετ της περιοχής, ο ιδιοκτήτης του οποίου είχε τοποθετήσει 50.000 ευρώ για φύλαξη.

Όταν διαπίστωσε ότι το πλαστικό δοχείο με τις οικονομίες του είχε πωληθεί σε κάποιον πελάτη, ενημέρωσε την αστυνομία. Ευτυχώς για τον ιδιοκτήτη, το μίνι μάρκετ διέθετε κάμερες ασφαλείας, οπότε διαπιστώθηκε ότι το μπουκάλι με τα 50.000 ευρώ είχε πουληθεί σε έναν βοσκό.

Ο συγκεκριμένος παρέπεμψε τους αστυνομικούς σε έναν υπάλληλό του, ο οποίος στις γιορτές πρόλαβε και σπατάλησε συνολικά 14.000 ευρώ!

Τελικά, το υπόλοιπο ποσό των 36.000 ευρώ επεστράφη στον δικαιούχο, ενώ για τα υπόλοιπα είναι άγνωστο πως θα διευθετηθεί η διαφορά…

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνα βρήκε νεκρό τον γιό της στο κρεβάτι

Ισπανία: απαγωγή παιδιών για να μην εμβολιαστούν!

ΗΠΑ: 7 νεκρά παιδιά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)